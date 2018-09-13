به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، شهرام کریمی گفت: در ادامه بازدیدهای دوره ای بازرسان شبکه دامپزشکی شهرستان از واحدهای مرغداری، دو واحد مرغداری گوشتی که اقدام به جوجه ریزی و فروش غیر مجاز نموده بودند شناسایی و پلمپ شدند.

وی افزود: این مسئله تهدید علیه بهداشت عمومی و احتمال انتشار بیماری و تخلف از زمان معین شده جوجه ریزی و کشتار محصول نهایی است که پس از صورتجلسه به دادسرای عمومی و انقلاب دهگلان معرفی و در نهایت حکم پلمپ هر دو واحد توسط مقام قضایی صادر و با همکاری نیروی انتظامی توسط کارشناسان شبکه اجرا شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهگلان ادامه داد: یکی از واحدها علاوه بر پلمپ به مبلغ ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: همچنین در بازدید سرزده از یک کارخانه خوراک دام و طیور شهرستان دیواندره مقدار ۸۴۰ کیلوگرم کلسیم کربنات غیر قابل استفاده کشف و ضبط شد.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت تامین خوراک سالم و بهداشتی برای دام و طیور، بازرسان شبکه دامپزشکی شهرستان دهگلان در راستای نظارت بهداشتی بر کارخانجات خوراک دام و طیور بصورت سرزده از قسمت های مختلف کارخانه خوراک دام و طیور بازدید به عمل آوردند که مقدار ۸۴۰ کیلوگرم کلسیم کربنات تاریخ گذشته در انبار مواد اولیه کشف و ضبط شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهگلان گفت: ضمن تذکر جدی به مدیر تولید و مسئول فنی بهداشتی واحد، پس از اخذ دستور نسبت به معدوم سازی مواد ضبطی اقدام شد.