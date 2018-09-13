به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، رقابت های آب های آزاد کشور جام کاسپین مازندران با کسب سه نشان رنگارنگ برای شناگران کردستانی در بابلسر پایان یافت.

مسابقات شنای آب های آزاد رده های سنی ۲۵ تا بالای ۸۰ سال با حضور ۹ تیم به میزبانی شهرستان بابلسر برگزار شد که در پایان این رقابت ها فرشید صادقی در رده ۴۰ تا ۴۵ سال نشان طلا را بر گردن آویخت، هاشم پروهان در رده سنی ۵۰ تا ۵۹ سال مدال نقره را به دست آورد و سیامک زمانی نیز نشان برنز رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال را از آن خود کرد.

همچنین در نتیجه تیمی، تیم مازندران الف با ۱۸۰ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و تیم های گیلان و تهران پارس حیات به ترتیب با امتیازات ۱۲۶ و ۹۸ دوم و سوم شدند، تیم کردستان نیز با ۶۶ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت.

بانوی فوتبالیست کامیارانی رقابت های قهرمانی آسیا در تاجیکستان اعزام شد

تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال دختران کشورمان به منظور حضور در مرحله مقدماتی قهرمانی زیر ۱۶ سال آسیا به تاجیکستان اعزام شد که بیتا ابراهیمی بانوی فوتبالیست کامیارانی نیز در این تیم حضور دارد.

بیتا ابراهیمی بانوی فوتبالیست کامیارانی با نظر کادر فنی فدراسیون، تیم ملی را به عنوان دروازه بان در مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی آسیا همراهی می کند.

این مسابقات طی روزهای ۲۴ شهریورماه تا یکم مهر برگزار می شود و تیم ایران در این مرحله به مصاف تایلند، جزایر ماریانای شمالی، سنگاپور و تاجیکستان می رود.