سرهنگ محمد رازقی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی در گفتگو با مهر درباره محدودیت‌های ترافیکی روز پنجشنبه گفت: با توجه به مراسم تشییع پیکر شهدای تازه تفحص شده در محدوده خیابان انقلاب و دانشگاه تهران، محدودیت‌هایی از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی اعمال می‌شود.

رازقی در این رابطه اظهار داشت: از سمت شمال، در طول بلوار کشاورز و کریمخان به‌سمت جنوب محدودیت تردد وجود دارد؛ به این معنی که از تردد کلیه خودروها در فرعی‌های جنوبی جلوگیری می‌شود. از سمت شرق نیز، در طول خیابان فردوسی و سپهبد قرنی به‌سمت غرب محدودیت تردد ایجاد می‌شود.

وی در ادامه افزود: در محدوده جنوبی، در طول خیابان جمهوری اسلامی به‌سمت شمال محدودیت تردد اعمال شده است. از سمت غرب نیز، از بزرگراه نواب به‌سمت شرق محدودیت تردد اعمال شده است. عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی از ساعت ۷ صبح در این محورها مستقر بوده و نسبت به روان‌سازی ترافیک اقدام می‌کنند.

رازقی همچنین گفت: برای امروز پیش‌بینی می‌شود در محورهای خروجی مانند بزرگراه نواب، بزرگراه امام علی(ع)، خیابان آزادی و جاده مخصوص کرج با بار ترافیک سنگین مواجه باشیم. به شهروندان محترم توصیه می‌شود، با توجه به این موضوع، زمان سفر خود را از تهران مدیریت کنند.