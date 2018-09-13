به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهینی صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه امروز توجه به مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی یک ضرورت است، ابراز داشت: موجود آب مورداستفاده بخش کشاورزی از طریق دو هزار و ۶۰۰حلقه چاه و بیش از۵۲۰ رشته قنات تأمین می‌شود.

وی افزود: آمار دقیقی از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی وجود ندارد اما با توجه به بروز خشک‌سالی و کمبود منابع آبی باید برای مقابله با این بحران چاره‌ای تدبیر کرد زیرا منابع آبی موجود در سطح استان محدود هستند.

مدیر آب‌وخاک جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه حوزه‌های آبریز رودخانه‌های حبله‌ رود، دامغان رود، تاش و مجن تأمین‌کننده آب‌های سطحی هستند، ابراز داشت: این آب‌ها توسط کانال به مصرف بخش کشاورزی می‌رسد.

شاهینی در ادامه تصریح کرد: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و اجرای الگوی کشت متناسب با هر اقلیم در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد زیرا با توجه به کمبود منابع آب دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی کشاورزی را اداره کرد و باید با بهره‌گیری از فنّاوری‌های نوین به افزایش راندمان این بخش کمک کرد.

وی بابیان اینکه بر اساس اعلام وزارت نیرو بخش عمده‌ای از آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اضافه کرد: امروز باید به دنبال کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی باشیم که استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و شوری از توصیه‌هایی است که به بهره‌برداران می‌شود و جهاد نیز جایگزینی این ارقام را در دستور کار خود دارد.