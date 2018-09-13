به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام پیرزاده صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و احتکار که با حضور مسعود مرسلپور،فرمانداراسلامشهر و متصدیان انبارداران و مسئولین سردخانه های این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: از نظر قواعد کلی که جنسی که خریدار شده است شامل قوانینی می شود که از چه مبدا خریداری در چه مکانی نگهداری و به چه مقصدی خواهد رفت که باید همه این موارد مشخص باشند.

وی با اشاره به اینکه ۲ قانون کلی در مسئله احتکار وجود دارد افزود: قانون اول شامل تعزیرات حکومتی است که تا کنون اجرا می شده اما چون شرایط حساس نبوده خیلی شدت نداشته اما الان به دلیل شرایط خاص قانون محکمتر است و می گوید کسی که احتکار می کند و اداره صنعت و معدن و تجارت اعلام کند که این احتکار غیر عمده است و کلان نیست به تعزیرات حکومتی انتقال داده می شود بر حسب آن تصمیمات اتخاذ شود.

پیرزاده بیان داشت: اگر احتکار کلان باشد بحث وارد دادسرا می شود و رسیدگی قضایی می شود و طبق ماده ۲ که اخلال در بازار اقتصادی است مجازات سنگینی خواهد داشت و اگر کسی احتکار به قصد ناکارآمد کردن نظام کند و یا نظام اقتصادی کل کشور را به هم بریزد مجازات اعدام دارد و همچنین اگر کسی جنسی را که مجاز باشد و در انبار غیر مجاز که به ثبت قانونی نرسیده باشد نگه دارد جنس قاچاق محسوب می شود و با آن ها برخورد خواهدشد.

معاون دادستان اسلامشهر با اشاره به اینکه باید موارد قاتونی در سطح شهر اطلاع رسانی شود گفت: مردم باید بدانند که جنس های مجاز نباید در انبارهای غیر مجاز نگه داری شوند و همچنین کلمه و معنای احتکار باید به صورت واضح و دقیق تشریح شود.

وی اظهار داشت: همانطور که می دانید در زمان جنگ همه ارزاق کوپنی شده بود و کم کم اصلاحاتی اضافه شد تا برخی که می خواستند به خاطر سودجویی ارزاق مردم را از بین ببرند شناسایی شدند و همه تشکیلات از جمله گمرک و اتاق اصناف به دلیل تنظیم درست ارزاق و عدم تضییع حق مصرف کننده است و امیدواریم بتوانیم حسب وظیفه انجام وظیفه داشته باشیم.

پیرزاده گفت: باید توجه داشت که نگه داری اجناس در مدت کمتر از یک ماه انبار نیست و وقتی می توانیم لفظ انبار را به کار ببریم که کالایی بیش از یک ماه در یک جا نگهداری شده باشد.

وی افزود: موجودی انبارها باید توسط انبارداران ومتصدیان انبارها بعد از یک ماه اعلام می شود که چنین کالاهایی در انبار موجود است و زیر یک ماه لزومی به اعلام نیست و باید اعلام کنیم که تخلفات کشف شده برای یک یا ۲ ماه نیست و موارد طولانی و بیش از این مدت مورد بررسی قرار می گیرند.

معاون دادستان اسلامشهر خطاب به مسئولین انباردار گفت: اگر موارد مشکوکی رسید که بیش از ۶ الی ۷ ماه در انبار ماند و مبدا خروجی آن کالا مشخص نبود و ظن به قاچاق وجود داشت یا نباید پذیرفته شود و یا حتما باید اعلام شود.

وی گفت: سامانه جامع انبارها برای تمام انبارها صورت می گیرد چه انبارهایی که به سازمان صنعت معدن تجارت اعلام می کنند چه کسانی که اعلام موجودی نمی کنند مثلا لوازم خانگی جز مواردی است که اعلام موجودی نمی شد ولی الان ملزم به ثبت نام در سامانه جامع انبارها شده اند.

معاون دادستان اسلامشهر در خصوص راه اندازی سامانه جامع انبارها گفت: این سامانه یکسال است که تشکیل شده اما ثبت نام در این سایت ضروری نبوده و فقط سازمان صنعت معدن و تجارت مجری راه اندازی بوده و اطلاع رسانی های ثبت نام نیز از یک سال قبل انجام شده است اما الان که دولت می خواهد کالاهایی که از طریق گمرک ها و مواردی که از طریق مرزها عبور می کنند را رصد کند ثبت نام در این سامانه برای همه انبارداران الزامی است.