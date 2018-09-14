سامانه پایش ناوگان دانش آموزی در بیجار راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا محمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه از راه‌اندازی سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی«سپند» در این سازمان خبر داد و اظهار داشت: سامانه پایش ناوگان دانش آموزی با هدف توجه بیشتر به دانش آموزان و آینده سازان و افزایش امنیت و ایمنی دانش آموزان به همراه خدمات مطلوب‌تر برای ایجاد حس آسودگی خاطر نسبی والدین راه اندازی شده است.

وی افزود: رانندگانی که در این سامانه برای حمل و نقل دانش‌آموزان ثبت نام می‌کنند باید از صلاحیت و سلامت جسمی و روانی برخوردار باشند همچنین در این سامانه یک نرم‌افزار برای والدین طراحی شده است که فرزند خود را از مبدا تا مقصد رصد می‌کنند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل عمومی بیجار خاطرنشان کرد: به منظور بهره برداری از سامانه سپند دوره های آموزشی از سوی شهرداری برای رانندگان دارای مجوز در هفته آینده برگزار می شود.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد دستگاه های موجود در ناوگان حمل و نقل عمومی بیجار اشاره کرد و اظهار داشت: ۲۳۵ دستگاه تاکسی شهری ، ۱۲ دستگاه مینی‌بوس، یک دستگاه ون و ۲۲ شرکت تاکسی تلفنی و ۳ دستگاه تاکسی بانوان در حال فعالیت و خدمات‌رسانی هستند.

وی اضافه کرد: امسال تعداد ۳۰ دستگاه مینی بوس، ۷۰ الی ۸۰ دستگاه تاکسی ون، ۸۰ دستگاه تاسکی تلفنی برای سرویس مدارس در داخل محدوده شهر و حتی حریم شهر فعالیت خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل عمومی بیجار با بیان اینکه روزانه ۲۲ هزار نفر مسافر در سطح شهر بیجار توسط ناوگان حمل و نقل جابه‌جا می‌شوند بیان داشت: حدود ۷۰ درصد از این حمل و نقل درون شهری بانوان هستند.

وی اضافه کرد:با توجه به اینکه بخش عمده جا به جایی مسافران در سطح شهر مختص بانوان است در تلاش هستیم تا تعداد دو واحد تاکسی تلفنی بانوان نیز در بیجار راه اندازی کنیم.

محمدی همچنین خواستار بیان نظرات و انتقادات و حتی اعلام شکایات شهروندان در زمینه خدمات ناوگان تاکسی‌رانی به ویژه سرویس مدارس شد و گفت: این انتقادات ما را در راستای خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان کمک خواهد کرد.