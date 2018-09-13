به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی صفی صبح امروز پنج شنبه در جلسه هم اندیشی با فعالان رسانه ای شهرستان ورزقان با بیان اینکه رسانه ها باید رسالت خود را حفظ کنند گفت: رسانه ها باید مطالبه بحق مردم را به گوش مسئولان برسانند البته نباید مردم را نسبت به نظام بدبین کنند و باید تلاش دلسوزان نظام را برجسته نشان دهند تا مردم به آینده امیدواری داشته باشند.

صفی ادامه داد: دشمن علیه نظام و مردم برنامه های مختلفی در دست دارد و در صدد تغییر باور و تفکر مردم است، سناریوی دشمن دو قطبی سازی جامعه و بدبین کردن مردم نسبت به نظام است که با حضور افسران جنگ نرم دشمن در این جبهه نیز شکست خواهد خورد.

وی تصریح کرد: فشار اقتصادی دشمن، مردم را دچار مشکل کرده است ولی نباید مردم را نسبت به آینده کشور ناامید کرد.

صفی در پایان با اشاره به اینکه افسران جنگ نرم باید حضور تاثیر گذار در فضای مجازی داشته باشند گفت : از آنجا که خدمات نظام در کشور گسترده است انتظار می رود رسانه ها خدمات نظام را به اطلاع مردم برسانند.