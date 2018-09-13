به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین، حجت الاسلام علی رمضانی در این باره اظهار کرد: غنی سازی اوقات فراغت یکی از موضوعات مهمی است که هر ساله به ویژه در ایام تابستان در دستور کار کانون های مساجد قرار می گیرد و در سال جاری هم کانون ها برنامه های متعددی را برای گروه های سنی مختلف برگزار کردند.

وی ادامه داد: در تابستان سال جاری ۱۲ هزار نفر از خانم ها و آقایان در گروه های سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال در برنامه های کانون های مساجد استان قزوین شرکت کردند که از این تعداد ۹ هزار نفر آقا و ۳ هزار نفر خانم بودند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین اضافه کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین در طول تابستان کلاس های آموزشی را در ۴۰ عنوان برگزار کردند و برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی، دینی و قرآنی و غیره را برای شرکت کنندگان داشتند.

وی عنوان کرد: د ر تابستان سال جاری نزدیک به ۲۵۰ برنامه ورزشی و ۵۰۰ برنامه فرهنگی در سطح کانون های مساجد برگزار شد و ۱۸۰ دوره مسابقات ورزشی هم در ۲۰ عنوان مختلف در کانون ها اجرا شد.

حجت الاسلام رمضانی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از برنامه های کانون های مساجد در این ایام برگزاری اردوهای تفریحی، سیاحتی و زیارتی بود به طوری که نزدیک ۲۰۰ اردو درون استانی و ۶۰ مورد هم اردوی خارج از استانی به نقاط مذهبی نظیر مشهد، قم، حرم عبدالعظیم حسنی و غیره برگزار شد.

وی تأکید کرد: از دیگر برنامه هایی که در ایام تابستان برگزار شد برگزاری چهار دوره آموزشی ثبت نام در پورتال سجا (سامانه جامع آمار و اطلاعات کانون های مساجد) بود که در این برنامه مدیران کانون ها با روند ثبت نام در این سامانه آشنا شدند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین با اشاره به نقاط قوت برنامه های تابستانی کانون های مساجد استان اظهار کرد: فعالیت خوب کانون ها با توجه به منابع مالی محدود، استقبال اعضای کانون ها از برنامه های پیش بینی شده با توجه به نیاز هر محله و فعالیت حداکثری بانوان در حوزه های مختلف آموزشی و فرهنگی از جمله نقاط قوت برنامه کانون ها در سال جاری بوده است.

وی یادآور شد: از مجموع ۳۲۷ کانون فرهنگی هنری مساجد استان، ۲۰۰ کانون برای غنی سازی اوقات فراغت برنامه داشتند؛ البته کانون ها در طول سال برنامه های مختلفی را برگزار می کنند که امیدواریم با اجرای برنامه های متعدد و متناسب با نیاز نسل امروز بتوانیم پیوند بین نوجوانان و جوانان و مسجد را داشته باشیم.