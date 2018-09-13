ایمان صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی برابر ملوان بندرانزلی در جام حذفی فوتبال ایران، اظهار کرد: شهرآورد گیلان بسیار حساس و جذاب است.

وی با بیان اینکه بازی سختی در برابر ملوان خواهیم داشت، افزود: در روزهای گذشته براساس برنامه های تعیین شده از سوی «علی کریمی» سرمربی سپیدرود رشت به دنبال جبران کمبود تمرینات بدنی و استقامتی بودیم تا شرایط بدنی بازیکنان بهبود یابد.

دروازه بان سپیدرود رشت با تاکید بر اینکه برابر ملوان به دنبال پیروزی هستیم، افزود: همه بازیکنان تلاش می کنند تا بازی خوبی از خود به نمایش گذاشته و پیروز این میدان باشند.

صادقی که سابقه بازی در ملوان را نیز دارد، در مورد جو ورزشگاه تختی انزلی و هوادران دو تیم گفت: حساسیت هایی از قدیم بین تیم های دو شهر رشت و انزلی وجود داشته که در حال حاضر نیز ادامه دارد. اما این حساسیت ها تنها باید بر روی برد و باخت باشد و از هرگونه توهین و فحاشی به یکدیگر خودداری شود.

وی با اشاره به تمرینات اخیر تیم سپیدرود رشت، خاطرنشان کرد: برخلاف دیدارهای لیگ برتر، بازیکنان سپیدرود با آمادگی کامل بدنی در این شهرآورد حضور داشته و برای رسیدن به برد تلاش می کنند.

صادقی با بیان اینکه بازیکنان تاکنون ۲۰ درصد قرارداد خود را به صورت نقدی دریافت کرده اند، اظهارکرد: خوشبختانه شاهد بهبود شرایط مالی تیم نسبت به گذشته هستیم.

وی بر جبران شکست فصل پیش جام حذفی برابر ملوان نیز تأکید کرد و گفت: با تمام توان برای پیروزی می جنگیم و به غیر از برد به چیز دیگری فکر نمی کنیم.