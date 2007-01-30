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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۳۳

از سوی دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی ؛

طرح ملی سبزی و صیفی به سازمان مدیریت ارائه شد

طرح ملی سبزی و صیفی به سازمان مدیریت ارائه شد

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی گفت: براساس طرح ملی افزایش تولید سبزی و صیفی طی یک برنامه پنج ساله، ‌تولید سبزی و صیفی کشور از حدود 20 میلیون تن فعلی به 24 میلیون تن می‌رسد.

شاهپورعلائی مقدم مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه طرح ملی افزایش تولید سبزی و صیفی به سازمان مدیریت افزود:‌ هم اکنون این طرح در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حال بررسی است و در صورت تصویب  این طرح، ‌از سال آینده  و در طول پنج سال اجرای طرح ،‌‌تولید سبزی و صیفی به طور متوسط 800 هزار تن در هر سال افزایش خواهد یافت.

به گفته وی در سال جاری حدود 20 میلیون تن سبزی و صیفی در کشور تولید شده است که در صورت  تصویب طرح ملی افزایش سبزی و صیفی در سال آینده  ،‌تولید سبزی و صیفی کشور به حدود 21 میلیون تن خواهد رسید.

وی  تاکید کرد: ‌در راستای اجرای این طرح،  افزایش تولید سبزی و صیفی  ازطریق افزایش عملکرد در واحد سطح اجرایی،‌انتقال یافته های تحقیقاتی به مزارع و توسعه تکنولوژی اجرایی می شود.به طوریکه سطوح  تولید افزایش نیافته بلکه ‌افزایش تولید سبزی و صیفی ازطریق عملکرد در واحد سطح صورت خواهد گرفت.

علائی مقدم اعتبار پیشنهادی برای اجرای طرح پنج ساله افزایش تولید سبزی و صیفی را 30 میلیارد تومان اعلام وتصریح کرد:‌ در صورت تصویب طرح ملی افزایش سبزی و صیفی از سوی سازمان مدیریت و لحاظ آن دربودجه سال 86،‌ این طرح از سال آینده  اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 440213

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