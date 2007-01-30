طرح ملی سبزی و صیفی به سازمان مدیریت ارائه شد

شاهپورعلائی مقدم مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه طرح ملی افزایش تولید سبزی و صیفی به سازمان مدیریت افزود:‌ هم اکنون این طرح در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حال بررسی است و در صورت تصویب این طرح، ‌از سال آینده و در طول پنج سال اجرای طرح ،‌‌تولید سبزی و صیفی به طور متوسط 800 هزار تن در هر سال افزایش خواهد یافت.

به گفته وی در سال جاری حدود 20 میلیون تن سبزی و صیفی در کشور تولید شده است که در صورت تصویب طرح ملی افزایش سبزی و صیفی در سال آینده ،‌تولید سبزی و صیفی کشور به حدود 21 میلیون تن خواهد رسید.

وی تاکید کرد: ‌در راستای اجرای این طرح، افزایش تولید سبزی و صیفی ازطریق افزایش عملکرد در واحد سطح اجرایی،‌انتقال یافته های تحقیقاتی به مزارع و توسعه تکنولوژی اجرایی می شود.به طوریکه سطوح تولید افزایش نیافته بلکه ‌افزایش تولید سبزی و صیفی ازطریق عملکرد در واحد سطح صورت خواهد گرفت.

علائی مقدم اعتبار پیشنهادی برای اجرای طرح پنج ساله افزایش تولید سبزی و صیفی را 30 میلیارد تومان اعلام وتصریح کرد:‌ در صورت تصویب طرح ملی افزایش سبزی و صیفی از سوی سازمان مدیریت و لحاظ آن دربودجه سال 86،‌ این طرح از سال آینده اجرایی خواهد شد.