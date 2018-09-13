به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حادثه تیراندازی که در جنوب کالیفرنیا رخ داد ۶ نفر از جمله فرد تیرانداز کشته شدند.

فرد تیرانداز در این حادثه همچنین به همسر خود شلیک کرده است.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه ها سبب شده تا اغلب مردم سلاح گرم در اختیار داشته باشند به همین دلیل آمار قتل در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است.

در این میان اقدام برخی از نمایندگان کنگره و کاخ سفید برای ایجاد محدودیت در زمینه فروش سلاح راه به جایی نبرده و ارتباط گسترده لابی سلاح در ایالات متحده با اعضای با نفوذ کنگره سبب شده تا فروش سلاح در آمریکا بدون هیچ مشکلی ادامه داشته باشد.

این وضعیت رفته رفته تبدیل به یک بحران شده به طوری که تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع تبدیل به موضوعی همیشگی شده و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می شوند.

بر اساس جدیدترین تحقیقات انجام شده در آمریکا، هر سال بیش از ۵۰۰ کودک در حوادث تیراندازی که در شهرهای مختلف این کشور انجام می شود کشته می شوند. همچنین بنابر آمار ارائه شده از سوی موسسه «هر شهر برای امنیت سلاح» (Everytown for Gun Safety)، روزانه به طور متوسط ۹۶ آمریکایی در حوادث تیراندازی کشته می شوند که برای هر فردی که به ضرب گلوله کشته می شود، بیش از دو نفر دیگر نیز مجروح گزارش شده که از این تعداد حدود هفت نفر کودک و نوجوان هستند که قربانی این حوادث شده اند.

در همین رابطه در سال ۲۰۱۶ «اریک هولدر» وزیر دادگستری وقت آمریکا، در مراسم سالانه روسای پلیس آمریکا اعلام کرد: میانگین تیراندازی های انجام شده به سوی مردم در آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون در مقایسه با سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ سه برابر شده است.

این آمار از سوی وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است. این وزارتخانه در ۱۰ سال گذشته ۵۰ هزار افسر، هفت هزار فرمانده ویژه صحنه های جرم و بیش از سه هزار افسر محلی و ایالتی را برای مقابله با جرم و جنایت به ویژه مقابله با تیراندازی آموزش داده، اما با این وجود تیراندازی به سوی مردم در آمریکا همچنان ادامه دارد.