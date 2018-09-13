سروان محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کاهش چشمگیر ترافیک در سه راهی آدران اظهار داشت: این کاهش چشمگیر ترافیک در ۳ راهی آدران در حالی است که هنوز خیلی از رانندگان از راه اندزی این زیرگذر مطلع نیستند.

رئیس پلیس راهور شهرستان بهارستان با اشاره به اهمیت پروژه زیرگذر سه راهی آدران در کاهش ترافیک، گفت: در پایش هایی که توسط پلیس صورت گرفته به جرئت می توان اعلام کرد از زمانی که زیرگذر سه راهی آدران زیر بار تردد رفته است حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از ترافیک این محور پر تردد کاهش پیدا کرده است.

وی در ادامه بیان داشت: بیشترین پیک ترافیک سه راهی آدران در نوبت عصر صورت می گرفت، اما از زمانی که زیرگذر سه راهی آدران افتتاح شده است دیگر شاهد ترافیک های کلافه کننده در این مسیر نیستیم.

این مسئول با بیان اینکه سه راهی آدران یکی از مسیرهای پرحادثه شهر گلستان بود، اضافه کرد: اما خوشبختانه با افتتاح زیرگذر سه راهی آدران دیگر این محور از فهرست نقاط حادثه خیز شهر گلستان خارج شده است.