به گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های گذشته ایران و روسیه همکاری‌های راهبردی متعددی را در مبارزه با تروریسم تجربه کرده‌اند. امروز این همکاری‌ها در زمینه‌های دیگر یعنی اقتصادی، تجاری و نفتی هم گسترش پیدا کرده است.

روابط ایران و روسیه در روزهایی که هر ۲ کشور تحت تحریم‌های شدید آمریکا و اروپا قرار دارند بسیار مثبت ارزیابی می‌شود اما آینده این روابط همچنان مورد بحث و چالش است.

رجب صفروف کارشناس روسی مهمان برنامه تلویزیونی «عصر» است تا به پرسش های نادر طالب زاده درباره آینده روابط ایران-روسیه پاسخ دهد. صفروف در هفته‌های گذشته با مطرح کردن موضوع سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر به صدر اخبار رسید، موضوعی که البته توسط کارشناسان رد شد. او در «عصر» به این شبهه‌ها هم پاسخ می‌دهد.

برنامه تلویزیونی «عصر» با اجرای نادر طالب زاده پنجشنبه ها ساعت ۲۲ از شبکه افق و جمعه ها بعد از خبر ۱۴ از شبکه یک پخش می شود.