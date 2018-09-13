به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در جلسه شورای سیاست‌گذاری و راهبری چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: باید بگونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا بلوغ و پختگی انقلاب به نحوی شایسته به جهانیان معرفی شود.

وی با تأکید بر مردمی بودن بنای انقلاب اسلامی، اضافه کرد: ماهیت برنامه‌های سالگرد انقلاب اسلامی ایران نیز باید با اتکای به مردم بوده و نیروهای مردمی برگزار کننده آن باشند.

استاندار قم به نقش مسئولان استان در برنامه‌ریزی‌ها اشاره کرد و افزود: با الهام از فرهنگ عاشورایی و همدلی و پرهیز از جناح‌گرایی می‌توان اعتماد و امید را به مردم انتقال داد تا شاهد میل و رغبت روز افزون مردم به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی باشیم.

وی با تأکید بر ایجاد رقابت هم افزا بین دستگاه‌های مختلف در برنامه‌های بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ادامه داد: برگزاری باشکوه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که کاملاً ملی و انقلابی است، می‌تواند امید کاذب دشمنان در ایجاد تفرقه و اختلاف در مسائل اجتماعی را نقش بر آب کند.

صادقی تشکیل کارگروه‌های سیزده گانه جهت هم افزایی در هر چه باشکوه برگزار نمودن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال شناسایی نقاط ضعف و وارد کردن فشار از همان زاویه است که با همدلی همگانی و حرکت همه گروه‌ها در چارچوب قانون، با انسجام و هم افزایی‌های لازم توطئه‌های دشمنان خنثی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی اشاره و بیان داشت: این نمایشگاه محل مناسبی برای به معرض عموم گذاردن توانمندی‌ها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های استان در پر بار شدن محتوای آن اقدامات لازم را صورت دهند.

لازم به ذکر است در ابتدای این جلسه نیز برخی رؤسای کارگروه‌های ذیل شورا و مدیران استان به بیان برنامه‌ها و پیشنهادات خود در زمینه برگزاری با شکوه برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرداختند.