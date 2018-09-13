به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، طوفان فلورانس درحال نزدیک شدن به سواحل جنوب شرقی آمریکا است و به همین دلیل در ایالت های ویرجینیا، کارولینای شمالی و جنوبی، مریلند و جورجیا حالت فوق العاده اعلام و به بیش از یک میلیون نفر از ساکنان این ایالت ها دستور تخلیه محل سکونت داده شد.

قدرت این طوفان از ۱۰ تا ۱۱ ماه سپتامبر (۱۹تا۲۰ شهریورماه) از سطح ۴ برای روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور ماه) به سطح ۲ تنزل یافته اما این موضوع به مراتب نگران کننده تر است، چرا که بارش های شدید و بیم وقوع سیل در ایالت های شرق و جنوب شرقی آمریکا می رود؛ پیشتر سرعت این طوفان ۲۲۰ کیلومتر بر ساعت تخمین زده شده و اکنون انتظار می رود با ضعیف تر شدن شدت آن به سواحل کارولینای شمالی ، خطر وقوع سیل در این مناطق وجود داشته باشد.