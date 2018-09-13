به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی در دیدار با فرمانده راهنمایی و رانندگی کشور، افزود: صنعت بیمه به عنوان پشتیبان راکبان وسائط نقلیه همواره چتر گسترده ای برای آرامش و امنیت مردم محسوب می شود.

رییس کل بیمه مرکزی با قدردانی از تلاش های شبانه روزی پلیس راهور در کاهش سوانح، جانباختگان و مصدومان جاده های کشور، تصریح کرد: موفقیت صنعت بیمه در گرو توفیق پلیس در انجام وظایف خود است و بی شک در رشته های بیمه ای ثالث و بدنه به همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی نیاز داریم.

وی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در حوزه پیشگیری و استفاده آنان از تجهیزات و فن آوری های نوین برای کاهش سوانح، خاطرنشان کرد: صنعت بیمه برای پیشگیری از بروز تخلفات و تقلبات بیمه ای نیاز مبرمی به فرهنگسازی دارد و ما در این مسیر حضور پلیس و رسانه ها را در کنار خود احساس می کنیم.

رییس شورای عالی بیمه با تاکید بر این نکته که کاهش خسارات مرتبط با راهنمایی و رانندگی در کیفیت نرخ و شرایط بیمه ای اثر مستقیمی دارد، اظهار داشت: هر چقدر خسارت کمتری پرداخت کنیم قطعا می توانیم نرخ بیمه نامه ها را کاهش دهیم که این امر مستلزم تعامل پلیس و صنعت بیمه است.

سلیمانی افزود: ارائه سرویس مناسب توسط صنعت بیمه می تواند رضایت عمومی و امنیت اجتماعی را در پی داشته باشد که تحقق این امر از ماموریت های اصلی پلیس نیز به شمار می رود.

رییس کل بیمه مرکزی در پایان با ابراز خرسندی از فعالیت های سردار مهری _فرمانده پلیس راهور ناجا_ و همکاران وی، آمادگی کامل بیمه مرکزی و صنعت بیمه را در تمامی ابعاد، اعلام کرد و گفت: تبادل اطلاعات و شفاف سازی دستگاه های مرتبط به کاهش تخلفات و همچنین سوانح رانندگی منتهی خواهد شد.

گفتنی است پیش از این نشست، رییس کل بیمه مرکزی و فرمانده پلیس راهور ناجا و هیات همراه با حضور در آرامگاه شهدای گمنام به شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.