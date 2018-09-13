به گزارش خبرنگار مهر، هاشم شعفی صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران دلایل این انفجار را بازگو کرد و گفت: این واحد مسکونی که در منطقه ولیعصر جنوبی و کوی سبلان در طبقه چهارم ساختمانی قرار داشت عصر چهارشنبه انفجاری در آن صورت گرفت.

وی گفت: همکاران ما سریع به محل اعزام شدند و با بررسی ها مشخص شد که نگهداری مواد اشتعال‌ زا عامل انفجار بود.

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان ‌شرقی با تاکید بر اینکه در ابتدا این مواد اشتعال زا دچار آتش سوزی شده و سپس آتش‌ سوزی منجر به انفجار شده است، ادامه داد: بی ‌احتیاطی صاحب منزل باعث این اتفاق شده است.

گفتنی است عصر چهارشنبه حادثه انفجار در طبقه چهارم ساختمان پنج طبقه در کوی سبلان تبریز اتفاق افتاد، که آتش نشانان ایستگاه شماره ۵ سریعا جهت بررسی و اطفاء عازم محل حادثه شدند.

آتش پاد داوود طالب نژاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در این باره بیان داشت: در اثر انفجار مقداری از اسباب و اثاثیه منزل دچار سوختگی، پنجره ساختمان از جا کنده و قسمت هایی از ساختمان نیز دچار آسیب دیدگی شده است.

خوشبختانه این حادثه مصدوم و فوتی نداشت.