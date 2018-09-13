به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با شاره به آغاز ثبت نام برای شرکت درانتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی، اظهار داشت: ثبت نام متقاضیان تا پایان روز پنج شنبه ۱۹ مهرماه جاری ادامه خواهد داشت.

وی، تحقق اهداف صادراتی، ارج نهادن به تلاش فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی و شناسایی الگوها و واحدهای موفق در عرصه صادرات را از جمله اهداف برگزاری این انتخابات عنوان کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داشت: این انتخابات در در حوزه های صنعت، کشاورزی، خدمات، بازرگانی عمومی، فناوری اطلاعات، گردشگری، اعزام نیروی کار، فنی و مهندسی برگزار می شود.

شهرکی با بیان اینکه متقاضیان شرکت در این رقابت استانی می‌توانند با مراجعه به سامانه اختصاصی انتخاب صادرکنندگان برگزیده به آدرس http://nemoonesh۱.tpo.ir سازمان توسعه تجارت ایران در این طرح ثبت نام کنند، عنوان داشت: در این مرحله صادرکنندگان باید مطابق شرایط مندرج در سایت مذکور به ‌صورت الکترونیکی ثبت ‌نام و کد رهگیری دریافت کنند.

وی ادامه داد: همچنین صادرکنندگان اصل مدارک و مستندات خود را پس از ثبت نام الکترونیکی، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۵ مهرماه سال جاری به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره بازرگانی و توسعه تجارت تحویل دهند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تأکید کرد: پذیرش مدارک و مستندات پس از تاریخ مقرر و یا به صورت ناقص و همچنین پیش از انجام ثبت نام الکترونیکی امکان پذیر و میسر نخواهد بود.

شهرکی یادآور شد: معرفی صادرکنندگان برگزیده استان در سال ۱۳۹۷ همزمان با بیست و دومین سالروز ملی صادرات انجام خواهد شد.