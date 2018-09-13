به گزارش خبرنگار مهر، منصور رحمانیان صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به موضوع ترویج هواشناسی کاربردی پرداخت و گفت: در این راستا باید راهبردی را تعیین کنیم تا اطلاعات کافی به دست کشاورزان و همه استفاده‌کنندگان از داده‌های هواشناسی برسد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز بابیان اینکه در البرز طی سال آبی ۳۳۱.۱ میلی‌متر سطح بارش به ثبت رسیده است که درمجموع حدود ۸۴ درصد میزان آبی بوده است که از این بارش‌ها کسب کرده‌ایم.

وی در ادامه به میزان خشک‌سالی استان البرز اشاره کرد و گفت: قسمت‌های پایین‌دست استان از خشک‌سالی شدید رنج می‌برد، این آمار مرتبط با بررسی یک بازه زمانی سه‌ماهه سال است و طبق آخرین بررسی‌ها تا پایان مرداد جاری در بخش‌هایی از استان البرز ازجمله جنوب شهرستان اشتهارد خشک‌سالی شدید وجود دارد و در کرج هم خشک‌سالی متوسط را شاهد هستیم.

رحمانیان اضافه کرد: طبق آخرین آمار اداره کل هواشناسی در البرز بیش از ۴۷ درصد سطح استان در خشک‌سالی متوسط و بیش از ۲ درصد در خشک‌سالی شدید قرار دارد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با تأکید بر اینکه ترویج هواشناسی کاربردی و کشاورزی مدنظر است، گفت: سامانه پیش‌بینی جاده‌ها در البرز راه‌اندازی شده است که مسیرها را مشخص کرده و پیش‌بینی ۴۸ ساعته شرایط آب و هوایی در این سامانه ارائه می‌شود.

وی گفت: طی استعلامات سازمان جهاد کشاورزی استان، ۱۰ میلیارد تومان ارزش‌افزوده با توسعه امکانات هواشناسی شهرستان نظرآباد اختصاص‌یافته و برای اشتهارد حدود ۵ میلیارد تومان بوده است که همه این موارد بر اساس پیش‌بینی‌های اداره کل هواشناسی استان محقق شده است.