مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش اسکیت بازان همدانی در تیم ملی اینلاین هاکی کشور در مسابقات آسیایی اظهار داشت: تیم ملی اینلاین هاکی فدراسیون جمهوری اسلامی ایران که این روزها در مسابقات آسیایی کره جنوبی به سر می‌برد توانست با پیروزی بر تیم ملی ژاپن، طلای این دوره رقابت‌ها را از آن خود کند.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها دو نفر از اسکیت بازان خوب همدانی حمید آبکار و عرفان زنگنه(دروازه‌بان تیم ملی) از بازیکنان اصلی تیم ملی اینلاین هاکی جمهوری اسلامی ایران بودند.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان با اشاره به این موفقیت بزرگ گفت: تیم ملی اینلاین هاکی ایران در آخرین روز از رقابت‌های اینلاین هاکی قهرمانی آسیا در ناموان کره جنوبی، امروز (پنجشنبه) در آخرین دیدار خود مقابل ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر یک از سد این حریف گذشت تا عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کند.

وی با اشاره با تبریک به جامعه ورزش استان‌همدان بیان کرد: مایه افتخار است که دو نفر از اسکیت بازان همدانی در این رقابت‌ها جزو بازیکنان اصلی و تأثیرگذار تیم ملی ایران بودند و توانستند دو مدال با ارزش طلای آسیایی را کسب کنند.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان عنوان کرد: به دنبال این هستیم تا بتوانیم مراسم استقبال در خور شأنی برای این دو اسکیت باز خوب استان برگزار کنیم.

مجیدی با اشاره به رشد روزافزون اسکیت همدان گفت: خوشبختانه اسکیت استان‌همدان در مسیر پیشرفت خوبی قرارگرفته و روزبه‌روز شاهد درخشش اسکیت بازان خود هستیم.