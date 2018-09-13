به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح پنجشنبه در آیین افتتاح نخستین اورژانس هوایی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه بخش سلامت استان بوشهر تلاش‌های خوبی صورت گرفته و شاهد اجرای طرح‌های مناسبی هستیم.

وی توسعه خدمات درمانی و امدادی در استان را به عنوان یک اولویت و راهبرد دانست و اضافه کرد: در راستای ارتقای حوزه سلامت و تسریع خدمات امدادرسانی امروز شاهد افتتاح اورژانس هوایی استان بوشهر هستیم.

استاندار بوشهر یکی دیگر از برنامه‌ها را راه‌اندازی آمبولانس دریایی پیشرفته دانست و تصریح کرد: استان بوشهر دارای بیشترین مرز دریایی با خلیج فارس است و وجود سکوهای دریایی و جزیره‌های متعدد فعال‌سازی آمبولانس دریایی را ضروری کرده است.

وی از ساخت واحدهای جدید بهداشتی و درمانی در سطح استان بوشهر خبر داد و افزود: ایجاد و ساخت ۶۰۰ تخت بیمارستانی در استان در حال اجرا است که باعث ارتقای وضعیت استان در این حوزه می‌شود.

گراوند با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت بیان کرد: از دستاوردهای مهم این طرح توسعه زیرساخت‌های درمانی و افزایش خدمات گوناگون حوزه سلامت در شهرها و روستاها بوده است.

وی ادامه داد: با افتتاح پایگاه اورژانس هوایی بوشهر محدودیت شعاع پروازی در ارائه خدمات امداد هوایی برداشته شد و بالگرد مستقر در این پایگاه اورژانسی با شعاع پروازی بالا تمام استان بوشهر را پوشش می‌دهد.



استاندار بوشهر با اشاره به اینکه پایگاه اورژانسی هوایی بوشهر به نقاط دریایی هم امداد رسانی می‌کند افزود: این بالگرد دارای تجهیزات مدرن و پیشرفته امدادی است که شبانه‌روز در خدمت مردم و جامعه هدف است.