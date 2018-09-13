به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق شعبانی از آغاز صید ماهیان استخوانی از دریای خزر خبر داد و اظهار کرد: از امروز صیادان غرب استان گیلان صید ماهیان استخوانی را از دریای خزر آغاز کردند.

وی افزود: به علت استفاده بیشتر از شرایط آب و هوایی صید ماهیان استخوانی در مناطق غرب گیلان زودتر از دیگر مناطق شروع می شود.

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به فعالیت ۴۰۰ صیاد، گفت: این صیادان عضو ۵ تعاونی صید پره هستند که در۶۰ کیلومتر نوار ساحلی آستارا و تالش تا اواسط فروردین ماه سال آینده ماهی صید می کنند.

به گفته این مسئول صید ماهیان استخوانی به طور رسمی در دیگر مناطق گیلان از ۲۰ مهر آغاز می شود.

شعبانی خاطرنشان کرد: سوف، سفید، کفال و سیم بیشترین ماهیان استخوانی دریای خزر است که توسط صیادان صید می شود.