فاضل جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۶ ماه از فعالیت «جعفر رضایی» شهردار بندرگز می گذرد.

وی اضافه کرد: بعد از گرفتن رأی اعتماد از اعضای شورا و قرارگیری در سمت شهردار بندرگز، در دو ماه نخست عملکرد خوبی را از شهردار شاهد بودیم اما در ادامه وضعیت به گونه ای پیش رفت که باعث شد اعضا تصمیم به اجرای طرح سوال بگیرند.

جهانشاهی گفت: متأسفانه این ضعف عملکرد شهردار در تمام حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری، اداری و منابع انسانی به چشم می‌خورد.

وی ادامه داد: شهرداری بندرگز یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به تأمین اجتماعی و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دارایی بدهی دارد و در عمل کار عمرانی خاصی انجام نشده و در حوزه منابع انسانی به شدت ضعف داریم. همچنین بازدهی کارکنان شهرداری هم پایین آمده و در مجموع عملکرد شهردار راضی کننده نیست.

جهانشاهی گفت: متاسفأنه شهردار هیچ گونه هماهنگی با هیات رئیسه جدید را هم ندارد و توجه وی به شورای شهر هم کم شده است.

وی با بیان این که این تقابل به ضرر شهر است، اظهار کرد: بعد از انتخابات هیات رئیسه در سال دوم برای رفع مشکلات و کدورت‌های احتمالی و سوءتفاهم‌ها و ایجاد وحدت بیشتر به دفتر شهردار رفتیم اما متأسفانه در آن جلسه هم حرف‌های درستی نشنیدیم و وظیفه دانستیم طرح سوال را آغاز کنیم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرگز خاطرنشان کرد: ما هیچ حرف محرمانه با مردم نداریم و سوالات را با مردم مطرح خواهیم کرد و یا جلسه را به صورت زنده در فضای مجازی پوشش خواهیم داد.

جهانشاهی گفت: اگر ما به عنوان اعضای شورا از پاسخ شهردار قانع شدیم باز هم امور را به سمتی پیش خواهیم برد که به شهر کمک کند و امیدوارم شهردار بندرگز در روند کار خود تغییر دهد زیرا اگر این تغییر اتفاق نیفتد شورای اسلامی شهر بندرگز از اختیارات قانونی خود برای استیضاح استفاده خواهد کرد.