به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب درویشی در دیدار با پورانی نماینده ریاست جمهوری در شورای راهبری وزارت کشور با موضوع نقش و عملکرد دولت در دوران دفاع مقدس با بیان این مطلب تصریح کرد: مردم استان ایلام به واقع در دوران دفاع مقدس در خط مقدم زندگی می کردند و در زیر گلوله و خمپاره و بمباران دشمن بعثی به زندگی عادی خود ادامه می دادند، گاهی در شهرها و گاه به دلیل شدت بمباران شهرها در کوه ها، جنگل ها و روستاها ایستادگی و پایداری واقعی را به منصه ظهور رساندند.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت مستندسازی دوران دفاع مقدس و نقش دولت در جنگ تصریح کرد: جنگ و دفاع مقدس یکی از فرازهای مهم و افتخار آمیز و تأثیرگذار در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی است نه به این دلیل که جنگ به وقوع پیوست، بلکه به این دلیل که رشادتها، جانفشانی ها و پایداری های بی نظیری در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد، که می تواند الگوی بسیار خوبی در دیگر زمان ها باشد و ما در جنگ توانستیم بسیاری از ظرفیت های نهفته را نمایان سازیم.

وی با اشاره به دشواری های جنگ تحمیلی تصریح کرد: زمانی که انقلاب ما در یک مرحله نوزایش قرار داشت جنگی نابرابر بر ما تحمیل شد که باعث بروز رشادت ها، جانفشانی ها ، ایستادگی ها و پایداری هایی شد که در جهان و در طول تاریخ کشور بی نظیر است و استان ایلام نیز در این میان با وجود مقیاس کوچک جغرافیایی، نقشی بسیار فراتر از انتظارات ایفا نمود.

وی اضافه کرد: تعطیل نشدن زندگی و جنب و جوش مردم در دوران دفاع مقدس یکی از شاخص های کم نظیر مردم استان در دوران دفاع مقدس بود و گاها با افزایش و تشدید بمباران شهرها مردم به کوهها و جنگل ها و روستاهای اطراف مهاجرت می کردند که به آن اصطلاح آوارگی داده بودند و مردم در زیر چادرها به زندگی روزمره خود می پرداختند.

وی گفت: اینکه مردم ایلام از استان خود در زمان جنگ خارج نشدند و نه سربار استانهای دیگر شند و نه اجازه ورود دشمن به خاک خود را دادند باید تبدیل به یک الگوی مقاومت شود و این سوال مطرح می شود که اگر مردم استان ایلام پایداری و استقامت نمی کردند سرنوشت جنگ چه وضعی پیدا می کرد.

این مقام مسئول به شهدای کارمند در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ۱۲۵ شهید کارمند در دوران دفاع مقدس از استان ایلام بودند که در مناطق عملیاتی و یا در حین بمباران مناطق مختلف استان به درج شهادت نائل شدند.



معاون استاندار به یکی از وقایع بی نظیردوران دفاع مقدس در استان ایلام اشاره کرد و افزود: حادثه بمباران زمین فوتبال چوار در حین برگزاری مسابقه و شهادت بازیکنان و تماشاگران این بازی از جمله وقایع بی نظیری است که در استان ایلام توسط رژیم بعث عراق شکل گرفت و البته تاکنون به صورت مناسب به این واقعه پرداخته نشده است و حال یکی از رسالت های ما شناساندن و مستندسازی این گونه وقایع به مردم است.