به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح در جمع امدادگران لرستان با اشاره به دغدغه مسئولان در ساماندهی وضعیت معیشتی مردم اظهار داشت: تصمیمات مهمی به نفع همه مردم کشور به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر در حال نهایی شدن است که به‌زودی شاهد اجرای آن خواهیم بود.

وی تاکید کرد: اکنون زمان تسویه‌حساب‌های سیاسی نیست و همه باید برای عبور از این بحران اقتصادی بسیج شوند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با بیان اینکه برای جبران مشکلات اقتصادی اعتبارات وام‌ ضروری و کمک‌های موردی به اقشار نیازمند افزایش یافته است، گفت: تا عبور از این بحران باید حمایت از مددجویان با شرایط خاص افزایش یابد.

فتاح از تغییر برخی بسته‌های حمایتی این نهاد به نفع مددجویان باتوجه به مشکلات اقتصادی خبر داد و افزود: این بسته‌ها متناسب با خانوارهای تحت حمایت دارای بیمار خاص، اجاره‌نشین‌ یا مددجویان در شرف ازدواج طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه زمان صف انتظار دریافت خدمات کمیته امداد کاهش می‌یابد، گفت: بر اساس ضوابط و مقررات این نهاد افراد متقاضی دریافت خدمات که شرایط تحت حمایتی را داشته باشند بر اساس نوع نیاز تحت حمایت قرار می‌گیرند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با اشاره به اینکه امسال با افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات اشتغال‌زایی مددجویان امکان پرداخت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات فراهم شده است، گفت: امسال طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به اشتغال‌ مددجویان روستایی اختصاص یافته است.