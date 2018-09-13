کشف انبار احتکار روغن در شهرک صنعتی خیام نیشابور

به گزارش خبرنگارمهر،سرهنگ حسین دهقان پور در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار روغن در یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی خیام بخش زبرخان نیشابور بلافاصله اکیپی از ماموران کلانتری ۱۵ شهر خرو برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود:ماموران کلانتری «خرو» پس از شناسایی انبار با همراهی دادستان بخش به محل اعزام و در بازرسی از این واحد تولیدی ۳۲۰ تن روغن کلزا به ارزش تقریبی یک میلیاردو ۳۵۰ میلیون تومان کشف کردند و و این در حالی است که این واحد صنعتی ،تولیدروغن خود را صفر اعلام کرده بود.

فرمانده انتظامی نیشابور خاطر نشان کرد: همچنین در عملیات دیگری با دریافت خبری مبنی بر احتکار«ام دی اف» و چوب ملامینه در یکی از باغ های حاشیه شهرستان ماموران دایره نظارت بر اماکن عمومی با همراهی دادستان و کارشناسان ادره صنعت و معدن به محل مراجعه که حدود یک میلیارد ریال چوب انبار شده کشف و انبار مربوطه پلمپ شد.

دهقان پور تاکید کرد: در مجموع طی دو مرحله بازرسی از ۲ انبار، ارزش ریالی کالای احتکارشده حدود ۱۴ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است وبا دستورمقام قضایی هر ۲انبارپلمپ و ۲متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی معرفی شدند.