به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی پیش از ظهر پنج شنبه با سفر به شهرستان ورامین در اجلاس اتاق اصناف ورامین که با حضور رؤسای اتحادیه های شهرستان و معاونان فرماندار و رئیس اداره صنعت معدن و تجارت ورامین برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: امروزه و در زمان کنونی و با تورم های اخیر متاسفانه اعتباری در اختیار نداریم که بخواهیم به اتاق های اصناف ارائه کنیم.

فاضلی در ادامه افزود: متاسفانه در برخی از موارد تدوین و تصویب مصوبات شاهد بودیم که مصوبات برعلیه اتاق اصناف بوده نه به سود این مجموعه، لذا باید توجه ویژه به این مورد داشته باشیم.



وی بیان کرد: تا چند سال پیش اتاق اصناف هیچ جایگاهی نداشت اما خوشبختانه طی این ۴سال اخیر به حول خداوند متعال همه در کنار هم قرار داریم فرمانداران و استانداران به شکل های مختلف در کنار خانواده بزرگ اصناف قرار گرفته اند.



رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه زمان جنگ سخت ترین شرایط ایران بود بیان داشت: با یاری خداند و همکاری مردم و خدمتگزاری همه مسئولین امروز با وجود همه مشکلات اقتصادی که بر مردم ایران فشار های آورده است می خواهیم از این شرایط سخت عبور کنیم و انشااله پیروز می شویم.



فاضلی بیان داشت: متاسفانه برخی از افراد سودجو و بی مسئولیت با وارد کردن فشار و بی قانونی مشکلاتی را ایجاد کرده اند و دشمنان از این فرصت می خواهند استفاده کنند و شرایط خودشان را بر ما تحمیل کنند که ملت ما زیر بار هیچ ظلم و زوری نخواهند رفت.

وی گفت: امروز اتاق اصناف عضو شورای عالی اقتصاد کشور و تمام کمیسیون های دولت و مجلس است.

رئیس اتاق اصناف کشور با بیان این که تلاش می کنیم، که طی ۲ الی ۳ هفته آینده تناسبی بین گران شدن مواد اولیه و حلقه آخر تولید برقرار کنیم، افزود: امروز هیچ تناسبی بین گران شدن مواد اولیه و حلقه آخر تولید و نرخ حقوق و دستمزد وجود ندارد و این اشکال بزرگی است.

وی از حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده با آهن فروشان خبر داد و گفت: این قانون آزمایشی ۵ ساله بوده اما امروز ۱۰ ساله شده است، باید این قانون اصلاح شود، این قانون دی ماه گذشته در صحن مطرح و اصلاح شد، اما در نهایت به دلیل نامعلوم از دستور کار خارج شد، قرار است، ابان ماه امسال مجلس بحث مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر را اصلاح کند، البته این میزان برای ما قابل قبول نیست و باید اصلاح شود.

فاضلی گفت: بحث مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا و در کشورهای توسعه یافته مانند کشور ما اجرا نشد، ما نسبت به دنیا وضعیت بدی در خصوص مشاغل داریم، امروز ۳۵۰ الی ۴۰۰ درصد نیروی اضافه بر نیاز در بخش اصناف داریم، که این میزان منهای دستفروشان است، که تکلیف قانونی ندارند.

رییس اتاق اصناف کشور با بیان این که اتاق اصناف کشور در بحث ایجاد مشاغل سیار با دولت به جمع بندی نرسیده است، گفت: باید برای دستفروشان فکر اساسی کرد.

