واژگونی خودرو سواری در محور سبزوار- داورزن باعث مرگ یک نفر شد

به گزارش خبرنگارمهر،سرهنگ جمشید بدری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: پس از اعلام به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو ال۹۰در محور داورزن به سبزوار بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده توسط ماموران مشخص شد یک دستگاه خودرو ال ۹۰ در محور داورزن به سبزوار واژگون شده است که در این حادثه متاسفانه همسر راننده که خانمی میان سال بود در دم فوت کرد.

بدری گفت: همچنین در این حادثه ۳نفر دیگر که شامل سرنشینان و راننده و اعضای یک خانواده بودند به علت جراحات وارده توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.