به گزارش خبرنگار مهر، محمد کردی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان، در خصوص نقطه‌ای در مرز استان البرز به نام «گونی» و اخباری که در چند روز اخیر پیرامون آن در رسانه‌ها مطرح‌شده است، اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید متولی تقسیمات کشوری وزارت کشور است و طبق تعاریف موجود، روستا جایی است که حداقل ۲۰ خانوار یا حدود صد نفر جمعیت داشته باشد.

وی اضافه کرد: در خصوص منطقه گونی دو مبحث مطرح است، نخست اینکه بر اساس تعریف‌های موجود اگر جمعیت ساکن در یک منطقه از ۱۰۰ نفر پایین‌تر باشد شورا و دهیاری نخواهد داشت و از سویی دیگر منطقه گونی تنها یک منطقه قشلاقی ایل شاهسوند است.

فرماندار شهرستان اشتهارد بابیان اینکه طبق تقسیمات کشوری روستای گونی جزو دهستان اخترآباد بخش صفادشت شهرستان ملارد در استان تهران است، عنوان کرد: این منطقه با استان تهران صد کیلومتر فاصله دارد و به استان البرز نزدیک‌تر است اما جزو حوزه استحفاظی این استان نیست.

کردی بابیان اینکه جمعیت ساکان در منطقه گونی به دلیل خشک‌سالی آن محدوده جغرافیایی در فصول بهار و تابستان به جاده چالوس یا الموت قزوین کوچ می‌کنند، ادامه داد: پیشه این عشایر کشاورزی و نگهداری دام‌ها است به همین دلیل در فصول سرد سال برای رسیدگی به چرای دام‌ها مجدد به منطقه گونی بازمی‌گردند.

وی به سرشماری‌های سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: طبق آمار ارائه‌شده در آن زمان، منطقه گونی به‌عنوان منطقه‌ای برای سکنی و دارای جمعیت تعریف‌نشده است اما کشاورزان این منطقه در حوزه دامی نیاز به توجه ویژه دارند.

فرماندار شهرستان اشتهارد بابیان اینکه اقدامات لازم برای آب‌رسانی به گونی انجام خواهد شد، توضیح داد: باوجوداینکه این منطقه جزو حوزه استحفاظی استان البرز نیست قبول کرده‌ایم که این اقدام را برای ساکنان آنجا انجام دهیم.

کردی گفت: در منطقه گونی تنها حدود ۶ تا ۷ خانه تحت عنوان خانه‌های چوپانی وجود دارد و سازمان امور عشایری دستورالعمل‌هایی برای رسیدگی به ساکنان چنین مناطقی دارد که مشتمل بر تأمین روشنایی موقت در آنجا است.

وی ادامه داد: جهادگران حوزه خودکفایی سپاه فردیس به دنبال کمک‌رسانی به مردم منطقه گونی و رفع محرومیت‌زدایی آنجا هستند که البته ضمن مثبت ارزیابی کردن این فعالیت‌ها باید توجه داشته باشیم که انجام هماهنگی‌های لازم با بخشداری صفادشت استان تهران در این خصوص لازم است.