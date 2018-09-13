به گزارش خبرنگار مهر، سردار جبیب شهسواری پیش از ظهر پنجشنبه در جمع نیروهای حاضر در رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج استان اظهار داشت: این رزمایش با هدف مایوس سازی دشمن، تقویت روحیه امید و بالندگی، آموزش بسیجیان، خدمت رسانی بی منت و نمایش اقتدار و صلابت در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه امروز استان سمنان شاهد رزمایش ۳۴ هزار گردان بیت المقدس است، گفت: از این تعداد 6 گردان در ارومیه حضور دارد که امروز رزمایش را آغاز کرده و تا فردا نیز حضور مقتدری خواهند داشت.

سردار شهسواری با اشاره به عملیات اطلاعاتی و موشکی اخیر سپاه علیه مواضع ضد انقلاب، بیان داشت: این عملیات موفقیت آمیز، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را مایوس کرد.

وی ادامه داد: عوامل ضدانقلاب با حمایت های آمریکایی ها و سعودی ها و با اجرای عملیات تروریستی و به شهادت رساندن رزمندگان اسلام سعی در ناامن کردن مرزهای کشور را داشتند اما با انتقام سخت نیروهای زمینی و هوایی سپاه مواجه شدند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی اقدام کوبنده نظام جمهوری اسلامی و انجام حملات موشکی سپاه پاسداران به مقرهای ضد انقلاب و ایادی استکبار جهانی صلابت ما را نشان داد افزود: این صلابت همچنین نقطه دقت زنی موشکهایمان نیز موجب حیرت دشمنان به ویژه آمریکا شده است.

سردار شهسواری با تاکید بر اهداف برگزاری رزمایش اقتدار بسیج سپاهیان محمد رسول الله، گفت: تقویت روحیه نشاط در بین رزمندگان و ایجاد یاس در بین دشمنان و نیز آموزش تکنیکی و تاکتیکی بسیجیان از اهداف مهم این رزمایش است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی از بسیجیان استان به عنوان نماد بارز تبلور وحدت و انسجام ملی، ولایت پذیری و سربازی برای ولایت فقیه نام برد.

به گزار مهر، رزمایش سراسری اقتدار عاشورائیان بسیج سپاهیان محمد رسول الله (ص) با اعلام رمز «لبیک یا حسین» توسط سردار حبیب شهسواری در آذربایجان غربی آغاز شد.

این رزمایش امروز با تجمع بسیجیان در خیابان امام خمینی (ره) ارومیه آغاز می شود و با اعزام به اردوگاه‌های آموزشی جهت کسب آموزش‌های مختلف سیاسی، عقیدتی، اصول تاکتیک و ضد تاکتیک و رزمی به صورت علمی و عملی ادامه می یابد.

رزمایش محمد رسول الله (ص) با شعار وحدت، ایستادگی و پیشرفت برگزار می شود، روز جمعه ۳۷ گردان بیت المقدس در ۱۷ شهرستان استان با محوریت ستون کشی، اردوکشی، استقرار در مکان ها و اردوگاه های مشخصه این رزمایش را برگزار می کنند.

در این رزمایش، گردان های حاضر پس از آموزش، راهپیمایی شبانه ای را برای حضور در مراسم دعای کمیل انجام می دهند.

در مرحله پیشین رزمایش محمد رسول الله (ص) که از نهم شهریورماه جاری آغاز شده بود، دانشجویان و دانش آموزان برای کمک به مردم محروم و روستایی در حوزه های عمرانی، فرهنگی، آموزشی و پزشکی در روستاها حاضر شده اند.

در این رزمایش خدمت، ۳۲۰ گروه جهادی با شرکت ۶ هزار و ۵۰۰ دانشجو و دانش آموز حضور دارند و این مرحله از اردوهای جهادی تا ۲۹ شهریور ماه جاری ادامه می یابد.