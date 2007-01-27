تمدید مهلت ارسال اثر به دبیرخانه جایزه شهید آوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جایزه بزرگ شهید آوینی اعلام کرد متعاقب فراخوان اولیه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 250 فیلم مستند به دبیرخانه جایزه بزرگ شهید آوینی رسیده که به درخواست برخی تهیه‌کنندگان و فیلمسازان، مهلت ارسال اثر به این رویداد فرهنگی هنری تا 24 بهمن 1385 تمدید شده است.



با توجه به محدودیت زمانی برای گزینش آثار، این تاریخ دیگر تمدید نخواهد شد و هیئت انتخاب جایزه بزرگ شهید آوینی هم کار خود را از روز 25 بهمن آغاز می‌کند. مستند‌سازان می‌توانند آثار برجسته خود (تولید سال 1382 به بعد) را به نشانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ارسال کنند.



در آئین ویژه‌ای که همزمان با ایام چهاردهمین سالگرد شهادت سید‌مرتضی آوینی در دهه سوم فروردین 86 برگزار می‌شود، به سه فیلم برگزیده هیئت داوران جوایز نفیسی شامل نشان زرین، نشان سیمین، لوح افتخار و 100 سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد.

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