به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه، نمایشگاه نوشت افزار ایرانی در محل نمایشگاه دائمی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرگان (جنب اداره آموزش و پرورش گرگان) افتتاح شد.

در این مراسم احسان گوهری راد، مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان گلستان، عبدالرحیم سیفی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بهجت تربتی نژاد. مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان حضور داشتند.

این نمایشگاه در آستانه سال تحصیلی جدید از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ لغایت ۱۰ مهرماه سال جاری دایر و آماده استقبال از مراجعان محترم و خانواده ها است.

ساعت کاری این نمایشگاه صبح ها هشت تا ۱۳ و عصرها از ساعت پنج تا ۹ شب خواهد بود.

هدف از نمایشگاه استفاده خانواده ها از کالای ایرانی بوده و در سراسر کشور این نمایشگاه دائر است.