به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری ظهر پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از سد مخزنی تنگ‌ ارم دشتستان اظهار داشت: دولت نگاه ویژه‌ای به مناطق روستایی و محروم کشور دارد و رفع محرومیت از این نقاط در دستور کار است.

وی توسعه زیرساخت‌ها و تامین مطالبات مردم در مناطق محروم و کم‌برخوردار را به عنوان اولویت دولت عنوان کرد و افزود: دولت تلاش دارد تا زمینه توسعه متوازن در نقاط مختلف کشور فراهم شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در همین راستا ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تصویب شد و در حال اجرا است.

وی هدف از تخصیص این اعتبارات را حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و مناطق مرزی عنوان کرد و ادامه داد: از اولویت‌های دولت توجه به مناطق روستایی و کم‌برخوردار و محروم است.

امیری با اشاره به نقش بسیار مهم و تاثیرگذار سد تنگ ارم در تامین آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه اضافه کرد: سد تنگ ارم طی پنج سال احداث شده است که تا ۲۰ سال آب مورد نیاز این منطقه را تامین خواهد کرد.

وی با اشاره به ساخت سد تنگ ارم در منطقه روستایی و عشایری، بیان کرد: از جمله اهداف این سد می‌توان به جلوگیری از هدررفت آب‌های سطحی، پیشگیری از وقوع سیلاب مخرب و کمک به کشاورزی اشاره کرد.