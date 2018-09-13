وقوع ۲۳۰ تصادف طی یک هفته در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله رضائی ظهر امروز پنج شنبه در دوره آموزشی دهیاران بخش مرکزی شهرستان هشترود گفت: ایمنی راه ها اتفاقی نیست، بلکه با یک برنامه ریزی و دارا بودن سواد رانندگی ترافیک جاده ای می توان از بروز سوانح جاده ای جلوگیری کرد.

رضائی با بیان اینکه دهیاران باید به اهمیت موضوع ایمنی جاده ها توجه خاصی کنند، اظهار داشت: دهیاران می توانند در خصوص ایمنی راه های روستایی با کمترین هزینه به کاهش تصادفات جاده ای و ارتقای ایمنی راه ها کمک کنند.

وی تاکید کرد: دهیاران، رانندگان و مسافران در خصوص زیباسازی جاده ها و جمع آوری زباله ها و لاشه حیوانات با راهداران همکاری کنندتا فضای جاده به دور از زباله و لاشه حیوانات باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تردد ماشین الات کشاورزی که ابعاد غیراستاندارد و سرعت کم دارند، منجر به چالش ترافیک جاده ای در راه های روستایی می شود.

وی گفت : هر هفته در جاده های استان ۲۳۰ تصادف جاده ای رخ می دهد که منجر به فوت و خسارات مالی می شود.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت : حضور کمرنگ پلیس راهنمایی و رانندگی در راه های روستایی منجر به عدم‌ رعایت نکات ایمنی جاده ای توسط رانندگان در راه های روستایی می شود.

حفظ و نگهداری راه ها از اولویت های کاری ما است

بابک فرمانی سرپرست اداره راه وحمل ونقل جاده ای هشترود نیز در این همایش گفت : راهداران به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات در جاده ها هستند.

فرمانی با بیان اینکه حفظ و نگهداری راه ها از اولویت های کاری این اداره است، اظهار داشت: تمامی امکانات موجود در شهرستان را به کار خواهیم گرفت و در امر نگهداری از جمله لکه گیری و تسیطح راه های روستائی تلاش می کنیم.

فرمانی از تمام دهیاران خواست در فصول مختلف سال و به خصوص در فصل زمستان با راهداران شهرستان هشترود همکاری کنند.