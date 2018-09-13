به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال استان اصفهان اظهار داشت: تامین اجتماعی یک سازمان درآمد - هزینه است و دولت هیچ حمایتی از بخش خصوصی نمی کند.

وی بیان داشت: طرح تفویض اختیارات از پایتخت به استان ها که از سوی استاندار اصفهان مطرح شد را به عنوان یک مصوبه ملی تلقی و این طرح را برای بانک های عامل ارسال می کنیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: دولت دو بسته حمایتی برای معیشت مردم تعریف کرده که یک بسته برای کل جامعه است و یک بسته برای پنج دهک از جامعه که حداقل حقوق را دریافت می کنند و به صورت ویژه تر تحت حمایت قرار می گیرند، اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر طرح اشتغال روستایی را به شکل وسیع در روستاها اجرایی کردیم و اعتبارات خوبی در این حوزه تخصیص یافته است.

محسنی بندپی با اعلام اینکه دریافتی مستمری بگیران ۴ برابر افزایش یافته است، اضافه کرد: در حالی دریافتی مستمری بگیران افزایش یافته است که بعد از چند سال شاهد این افزایش بودیم و بر پایه برنامه ششم توسعه هر ساله این رقم افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریورماه منتشر شده که طبق آن در بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶، سه میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده و از این تعداد برای ۲.۱ میلیون نفر اشتغال‌زایی شده است.