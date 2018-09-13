به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری سریال «نهنگ آبی» که اولین تجربه حضور لیلا حاتمی و ساعد سهیلی در شبکه نمایش خانگی است، در یکی از پارک‌های مرکز شهر به مدیریت تصویربرداری داوود رحمانی آغاز شد و به زودی با حضور سایر بازیگران ادامه پیدا خواهد کرد.

فیلمنامه «نهنگ آبی» که فضای تازه‌ای دارد و داستان متفاوتی را روایت می‌کند، نوشته بهرام توکلی است و بازیگرانی چون حسین یاری، ویشکا آسایش، مجید مظفری، ماهور الوند، حمیدرضا آذرنگ، آزاده صمدی، پریوش نظریه، الهام کردا، ستاره پسیانی و دیبا زاهدی در آن به ایفای نقش می‌پردازند.