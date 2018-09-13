به گزارش خبرگزاری مهر حسین جابری انصاری در پایان سفر به این کشورها در مصاحبه با صدا و سیما درباره سفرش به ژنو گفت: هدف از این سفر شرکت در دومین دور رایزنی های نمایندگان عالیرتبه کشورهای ضامن روند آستانه یعنی ایران، روسیه و ترکیه با نمایندگان ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه بود.

جابری انصاری با بیان اینکه دور قبلی این گفتگوها چندماه قبل برگزار شده بود و این دور برای تکمیل آن گفتگوها انجام شد افزود: ما در جمع بندی این نشست تصمیم گرفتیم حداقل یک دور دیگر رایزنی ها را در یکی دو ماه آینده برای تکمیل مباحثی که تاکنون انجام داده ایم در ژنو داشته باشیم.

دستور کار گفتگوها و رایزنی ها

وی گفت: دستور کار این گفتگوها و رایزنی ها کمک به تسهیل تشکیل و راه اندازی هرچه سریعتر کمیته قانون اساسی سوریه هست؛ هم ضوابط فهرست اعضای این کمیته و نحوه شکل گیری آن و هم آیین کار این کمیته و کمک به اینکه بتواند بعد از راه افتادن مبنی و چارچوبی برای گفتگوهای شفاف و جدی سوری سوری شود و به عنوان یک گام جدی در مسیر راه حل سیاسی بحران سوریه پیگیری شود.

مذاکره کننده ارشد کشورمان در مذاکرات بین المللی صلح سوریه با بیان اینکه گفتگوهای خوبی در این دو دور داشتیم تصریح کرد: برخی مباحث باقیمانده که تصمیم گرفته شد هیات کارشناسی سه کشور ضامن در مشورت و رایزنی نزدیک با تیم فنی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه مقدمات نشست بعدی ما را فراهم کنند ؛ تا در آن نشست ما بتوانیم مسائل باقیمانده را در ارتباط با راه اندازی کمیته قانون اساسی سوریه نهایی کنیم.

اولویت جمهوری اسلامی ایران

جابری انصاری گفت: فکر می کنیم بعد از تحولات بزرگ میدانی و نظامی که در صحنه سوریه اتفاق افتاده، تثبیت شرایط و تکمیل این پروسه از طریق اقدامات سیاسی ضروری که باید انجام شود باید در دستور کار قرار گیرد و در حال حاضر در اولویت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و بخشی از این هدف گیری در قالب این گفتگوها و رایزنی ها در چارچوب روند آستانه و در رایزنی نزدیک با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه در حال پیگیری است؛ امیدواریم به زودی با راه افتادن کمیته قانون اساسی سوریه یک بستری برای گفتگوهای دولت و معارضه سوریه و گشودن مسیر جدید برای آینده مبتنی بر انتخاب مردم سوریه و توافق بین دولت و معارضه سوری فراهم شود.

تلاش مشترک ایران و اتحادیه اروپا

دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی در ادامه مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاریس به سفرش به بروکسل و مقر اتحادیه اروپا اشاره کرد و افزود: در این سفر گفتگوهایی را با دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه، خانم اشمیت داشتیم؛ در این دیدار درباره مسائل منطقه ای به ویژه با تمرکز بر بحران های یمن و سوریه و راه های همکاری بین دو طرف ایران و اتحادیه اروپایی برای تسهیل پایان دادن هرچه سریعتر به ا ین بحران ها به طور مفصل گفتگو کردیم.

جابری انصاری گفت: بخش مهمی از گفتگوی ما متمرکز بر بحران یمن و تلاش مشترک برای کاهش ابعاد فاجعه انسانی خاموشی که در یمن در جریان است بود.

وی با اشاره به دور سوم گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا و نمایندگان 4 کشور اروپایی انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا افزود: این گفتگوها تاکنون در دو دور قبلی در مونیخ و رم برگزار شده بود و این دور سوم گفتگوها بود که با تمرکز بر مسئله یمن برای یافتن راههای کمک به اعاده صلح در یمن و پایان دادن به فاجعه انسانی جاری در این کشور انجام شد.جابری انصاری افزود: در دور دوم گفتگوها در رم دو طرف جمع بندی مشترکی را داشتیم و بنا بود ما با دولت صنعا و جنبش انصارالله یمن موضوع را پیگیری و طرف مقابل هم با ائتلاف حمله کننده به یمن به ویژه عربستان و امارات و همینطور دولت آقای هادی این موضوعات را پیگیری کنند. مهمترین گامی که در این پیگیری ها توافق کرده بودیم اعلام توقف آتش باری و متعاقبا آتش بس بود که حداقل در ماه مبارک رمضان صورت بگیرد.

جابری انصاری ادامه داد: ما بلافاصله بعد از گفتگوهای دور دوم در پیگیری با دولت صنعا و انصارالله موارد را انجام دادیم؛ آنها با همه گام های هفت گانه ای که توافق کرده بودیم به استثنای یک مورد آن موافقت کردند از جمله اعلام آمادگی برای توقف آتش باری و متعاقبا آتش بس. متاسفانه طرف اروپایی به دلیل سرسختی ائتلاف و شرط بندی عربستان و ائتلافی که مدیریت می کند بر روی پیروزی جنگی در بحران یمن، موفق نشد توافق طرف مقابل را جلب کند و این گام هایی که توافق کرده بودیم به نتیجه نرسید.

دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی گفت: گفتگوهای روز چهارشنبه ما در بروکسل دور سوم بود؛ در این گفتگوها همه توافقات قبلی را یادآوری کردیم و توافق کردیم گام های مشترکی برای حمایت از ماموریت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن برای اعاده صلح و ثبات در این کشور با همدیگر برداریم.

عربستان و متحدانش مانع خروج از بحران هستند

جابری انصاری با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون نقش مثبتی در موفقیت های آقای گریفیث ایفا کرده است و همچنان به نقش آفرینی مثبت خود ادامه خواهد داد افزود: ما صراحتا در این گفتگو ها به طرف اروپایی گفتیم که تا زمانیکه شرط بندی عربستان و ائتلاف تحت رهبری این کشور بر پیروزی جنگی هست –امری که اتفاق نخواهد افتاد- عملا راهی برای خروج از بحران وجود ندارد؛ این ائتلاف است که می باید بپذیرد که برای یمن راه حل جنگ وجود ندارد؛ امکان پیروزی نظامی وجود ندارد و راهی جز راه حل سیاسی و گفتگوهای جدی ما بین طرف های یمنی برای توافق ملی به منظور خروج از بحران هم وجود ندارد و در این مسیر به تلاش های خودمان ادامه خواهیم داد.وی افزود: در گفتگوهای بروکسل به درخواست طرف اروپایی یک مقدار نتایج اجلاس اخیر سران روند آستانه در تهران را هم تشریح کردیم.