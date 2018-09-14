طنین «لالایی» مادران عاشورایی در سوگ سرباز ۶ ماهه کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، داغ باب‌الحوائج ۶ ماهه امروز بسیاری از مادران کربلایی را راهی مجلس عزاداری کوچکترین سرباز سپاه عشق کرده بود؛ مادرانی که به یاد ظهر عاشورا شیرخوارگان خود را بر سر دست‌ها گرفته بودند و نوایی لالایی سر دادند.

اینجا در دروازه کربلا مادران عاشورایی با در آغوش گرفتن کودکان شیرخوارشان و ناله ها و زمزمه های لالایی با مادر بیقرار دردانه ارباب همنوا شدند.

مادرانه‌ها اینجا رنگ دیگری داشت؛ مادران، پیام‌آوران کوچک کاروان عشق را در کنار گهواره بی‌تاب و خالی کوچکترین سردار دشت کربلا آورده بودند تا دخیل ببندند بر حنجره پاره شده سرباز 6 ماهه سرور و سالار شهیدان ...

مادران و کودکان کرمانشاهی در ضیافتی عاشورایی گرد هم آمدند و همنوا با مادر داغدار کربلا نوای ماتم سر دادند تا جگر گوشه‌هایشان را بیمه و قربانی معرفت و مردانگی سربازان عطشان سپاه اسلام کنند.

شیرخواره های فدائی حضرت علی اصغر (ع) با سربند یا حسین، یا ابوالفضل عباس و یا علی اصغر نذر مظلومیت سید و سرو شهیدان و راهی مجلس عزای آخرین سرباز سپاه خدا شده بودند.

این شیرخوارگان آمده بودند که با جرعه ای از دریای بیکران ایثار و معرفت سیراب شوند و در راه دفاع و صیانت از اسلام، قرآن و ولایت به کربلایی‌هایی عطشان اقتدا کنند.

صدای بی امان گریه کودکان، لب‌های تشنه و گریه‌های جگرسوز نوزاد 6 ماهه ارباب را تداعی می‌کرد که در آن ظهرر عاشورا نه نوای لالایی مادر، نه صدای نرم و آرامش بخشش و نه حتی آغوش گرم و پر مهرش آرامش نمی‌کرد...



نمایش گوشه‌هایی از واقعه کربلا در شهادت جانسوز حضرت علی اصغر(ع) در تعزیه این مراسم صحنه‌های حزن‌انگیزی را روایت می‌کرد از داغ بزرگی که ملعونان عالم بر دل سبط نبی گذاشتند.

قلب‌های مادران با لالایی‌ سوزناکشان حکایت از غمی بی‌پایان داشت که هر سال تازه‌تر از تازه‌تر می‌شود.