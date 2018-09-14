مسئولین از انتقادها عصبانی نشوند/دلار نباید محور اقتصاد کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران، اظهارداشت: امام حسین(ع) برای براندازی نظام فاسد قیام کرد و با دانه درشت ها برخورد کرد، ما هم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اینطور برخورد کنیم، باید دانست که با چه کسی باید برخورد کنیم.

وی گفت: باید با گردن کلفت ها در افتاد، باید با آنها برخورد کرد، بر سر آنها فریاد زد، بقیه هم متعاقب آن درست می شود. مردم از مسئولین یاد می گیرند، اگر مسئول غیرتی بود جامعه هم اینطور می شود اگر مسئول نسبت به مشکلات و فساد واکنش جدی داشت مردم هم اینطور می شوند و بر عکس این نیز صادق است.

صدیقی افزود: قیام امام حسین(ع) قیامی شخصی نبود، امام حسین تکیه گاه مظلومین است، نماد مبارزه با ظلم و فساد است، لذا ایشان نزد خداوند جایگاهی دارند که احدی از چنین جایگاهی برخوردار نیست.

خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: تا آماده مبارزه با فساد، نفوذی‌ها و دانه درشت‌ها نباشیم، نمی‌توانیم ادعای بیهوده انتظار فرج امام زمان(عج) را داشته باشیم، هرگز در این وضعیت امام زمان ظهور نخواهد کرد، امام عصر لشکر، قشون و امکانات می‌خواهد، اینها را ما باید فراهم کنیم و گرنه حضرت تشریف نمی آورند.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت: ایشان گفتند بر اساس اطلاع دقیق می گویم که دشمنان جنگ تبلیغاتی و روانی را علیه ما کلید زدند و بنا دارند ویروس بدبینی را در جامعه منتشر کنند و مردم را به یاس، ناامیدی و بی اعتمادی به یکدیگر بکشانند.

صدیقی بیان کرد: یاس یک نفر ممکن است به دیگران هم تزریق و عمومی شود، ملت مایوس نمی تواند دلاور و حماسی باشد، نمی تواند مقابل دشمن سینه سپر کند، این مهم برای تحقق زنده‌دلی و پویایی می‌خواهد و این با یاس همخوان نیست. بنابراین کسانی که در این جهت با دشمن هم مسیر شدند، حواسشان باشد شایعه پراکنی نکنند.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: در انتقاد از مسئولین باید منصفانه برخورد کرد، مسئولین هم انتقادپذیر و از گذشته خود پشیمان باشند و از این انتقادها عصبانی نشوند. اگر قصوری هست عذرخواهی کنند و با روحیه جهادی به خدمت بپردازند. اینطور می‌شود که خدا ما را به راه‌هایی که اقتصاد کشور احیا شود راهنمایی می کند.

وی ادامه داد: انقلاب ما از عاشورا الگو گرفته است، امام راحل ما فرمود ما هرچه داریم از محرم و صفر است و شکر خدا هر سال هم جلوه جدیدی می بینیم که نشان می دهد خداوند هوای ما را دارد.

صدیقی با اشاره به مساله بازار ارز در کشور تصریح کرد: چرا باید فکر کنیم که همه چیز به دلار مربوط می شود و محور کار ما در اقتصاد این دلار است؟ خیلی از گرانی‌ها ربطی به مساله دلار ندارد، این بی انصافی‌ها بر عهده کیست؟

امام جمعه تهران افزود: مساله دلار را مطلق نکنید، غیرتمندانه به میدان بیایید و کار را حل کنید، چند درصد از مسائل ما به دلار ارتباط دارد؟ در مساله خودرو هم همینطور است. ما با بازاریان نشست و گفتگویی داشتیم، مطالبات به حق آنها را شنیدیم و بر مسئولین است که به فریاد بازاریان برسند و تولید و اشتغال را سامان دهند.

وی افزود: انصافا اگر قضاوت کنیم می‌بینیم که نه مساله دلار و نه مساله خودرو نباید اینطور سر و صدا می‌کرد، این همان جنگ تبلیغاتی است، مردم ما هیچی نداشته باشند خدا را دارند، امام حسین(ع) را دارند.

صدیقی بیان کرد: امروز نخبگان ما در دانشگاه علم و صنعت توانسته اند خودرویی تولید کنند که می‌تواند با یک باک بنزین از سیستان و بلوچستان تا اردبیل برود. مفاخر ما که در دانشگاه های علم و صنعت هستند و متدین و مومن هستند، می‌توانند تولیدات خوبی را به بازار داخل بیاورند، باید به این دلسوزان و فرهیختگان کمک کرد، ما ظرفیت بالایی داریم.

وی با اشاره به حوادث اخیر بصره افزود: مردم ما و عراق امام حسین (ع) دارند، امام علی (ع) دارند، شما می‌خواهید با چه فتنه ای رابطه میان دو ملت عراق و ایران را بهم بریزید؟ در حادثه بصره ما می‌بینیم که پول‌های عربستان و کنسولگری آمریکا در آن ماجرا فعال بودند و برخی نمایندگان عراقی گفتند که مدارکی دارند که این را ثابت می‌کند.

صدیقی ادامه داد: مردم ایران دوشادوش مردم عراق در دفاع از عتبات عالیات خون دادند، ما باید هوشیار باشیم و اگر اشتباهی از سوی هریک از طرف ها در این مساله صورت بگیرد ممکن است جبران ناپذیر باشد.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به هزارمین روز بازداشت شیخ ابراهیم زکزاکی تصریح کرد: این سید بزرگوار نه شبکه ای دارد، نه فعالیت تروریستی داشته و نه هیچ چیز دیگری؛ من به دولت نیجریه توصیه می‌کنم که این ستم را روا ندارد و این شیخ عزیز را هرچه زودتر آزاد کند.

وی در خصوص حمله موشکی سپاه به منطقه کردستان عراق گفت: این مساله هم اشراف اطلاعاتی نظام ما را به دنیا نشان داد و هم دقت نظر تجهیزات ما را عیان کرد که نقطه فتنه را درست هدف قرار دادند و موشک های ما تیر غیبی بود که آن مرکز توطئه را نشانه گرفت. این اقدام هشدار جدی برای دشمنان منطقه ای و غیر منطقه‌ای به حساب می آید. ما این اقدام را هم تحسین و هم تبریک عرض می‌کنیم، خداوند بر عشق و صلابت این عزیزان بیافزاید و انشاالله همچنان بازدارنده باشند.

وی درباره وضعیت ادلب سوریه گفت: آخرین سنگر تروریست‌ها در سوریه در منطقه ادلب است. بهانه جویان آمریکایی همچون گذشته بار دیگر مساله شیمیایی را مطرح می‌کنند و این علیرغم نتیجه بررسی آنها از تجهیزات و امکانات ارتش سوریه است که دیدند هیچگونه سلاح شیمیایی وجود ندارد. انشاالله به زودی سوریه و ارتش مقتدر و نیروهای مقاومت، آن منطقه را هم آزاد خواهند کرد.

خطیب نماز جمعه تهران در پایان خاطرنشان کرد: به دولت آذربایجان توصیه می‌کنم که به عزاداران حسینی فشار نیاورند، عاشورا قابل تعطیلی نیست، مردم آذربایجان عاشق امام حسین(ع) هستند، این نعمت برگزاری مجالس عزاداری امام حسین(ع) در کشورهای کفر همچون انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی هم برگزار می‌شود. امیدوارم هر چه زودتر مسئولین و دولت آذربایجان بتوانند با این مساله کنار بیایند.