اختصاص صدردصدی بودجه دانشگاه ها تا پایان سال جاری

محمدتقی نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اختصاص بودجه دانشگاه ها گفت: تخصیص بودجه دانشگاه ها تا الان ۴۰ درصد بوده و بایستی تا شش ماه دوم سال، ۵۰ درصد پرداخت می شد.

وی ادامه داد: به ما قول داده شده است با توجه به اینکه آغاز سال تحصیلی جدید پیش رو است قبل از مهرماه دو تا سه درصد بودجه دانشگاه ها نیز پرداخت شود تا دانشگاه ها بتوانند این شرایط بحرانی را پشت سر بگذارند.

معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: هم مجموعه دولت و هم سازمان برنامه و بودجه به ما قول دادند تا انتهای سال جاری صد درصد بودجه را به دانشگاه ها اختصاص دهند.

به گزارش مهر، برخی از روسای دانشگاه های بزرگ اعلام کرده بودند تا نیمه اول سال جاری بودجه ۹۷ دانشگاه ها تا میزانی که باید اختصاص نیافته و این مسئله دانشگاه ها را با مشکل مواجه کرده است.