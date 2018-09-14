«نقل عاشقی» در پلاتو اجرای تئاتر شهر به صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، همزمان با ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) نمایش مناسبتی «نقل عاشقی» به نویسندگی و کارگردانی ساجد قدوسیان در قالب ویژه برنامه «تئاتر صاحبدلان» در پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت.

در این اثر نمایشی که تا روز جمعه ششم مهرماه روی صحنه می رود کامران مبشری، زهره کدخدازاده، ساجد قدوسیان به عنوان بازیگر حضور دارند. این در حالی است که عقیل تقی زاده مشاور پروژه، بهروز شیری، همایون کامی و سولماز حسینی گروه موسیقی، احمدرضا موسوی مدیر صحنه و رضا عزیززاده بوشهری دستیار کارگردان عوامل اجرایی نمایش را تشکیل می دهند.

در خلاصه نمایش «نقل عاشقی» آمده است: «ابن ملجم مرادی در مسجد کوفه خوابیده است تا امام علی برای نماز بیایند ... در تخیلاتش شمشیرش را می‌بیند که وی را از قصد جان مولا منع کند و از طرفی رویای قطامه که وی را رها نمی‌کند و ... »

همزمان با اجرای این اثر نمایشی، مجالس تعزیه خوانی نیز از ساعت ۱۸:۳۰ در محوطه مجموعه تئاتر شهر میزبان شهروندان خواهد بود.