نمایندگان اختصاص اعتبارات ملی به پروژه های کرمان را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشاد صبح جمعه در آیین بهره برداری از پل شهید بهشتی (سیدی) گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام شهر کرمان اولویت شورای پنجم شهر کرمان است.

وی با اشاره به بهره برداری از پل شهید بهشتی ادامه داد: مردم نقش مهم و تاثیرگذاری در نگهداری از پروژه های شهری دارند.

فرشاد گفت: لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختصاص اعتبارات ملی به پروژه های شهری کرمان را پی گیری کنند.

رئیس شورای شهر کرمان بیان کرد: اجرای شریان حیاتی شرقی-غربی کرمان در حد فاصل پل شهید بهشتی - میدان عاشورا - میدان کوثر و... نیازمند همراهی و همکاری مسئولان است.