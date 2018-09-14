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۲۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

رئیس شورای شهر کرمان:

نمایندگان اختصاص اعتبارات ملی به پروژه های کرمان را پیگیری کنند

نمایندگان اختصاص اعتبارات ملی به پروژه های کرمان را پیگیری کنند

کرمان - رئیس شورای شهر کرمان گفت: لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختصاص اعتبارات ملی به پروژه های شهری کرمان را پی گیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشاد صبح جمعه در آیین بهره برداری از پل شهید بهشتی (سیدی) گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام شهر کرمان اولویت شورای پنجم شهر کرمان است.

وی با اشاره به بهره برداری از پل شهید بهشتی ادامه داد: مردم نقش مهم و تاثیرگذاری در نگهداری از پروژه های شهری دارند.

فرشاد گفت: لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختصاص اعتبارات ملی به پروژه های شهری کرمان را پی گیری کنند.

رئیس شورای شهر کرمان بیان کرد: اجرای شریان حیاتی شرقی-غربی کرمان در حد فاصل پل شهید بهشتی - میدان عاشورا - میدان کوثر و... نیازمند همراهی و همکاری مسئولان است.

کد مطلب 4402708

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