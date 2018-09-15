هیئت رئیسه شورای شهر همدان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر همدان پیش از ظهر شنبه در سی و نهمین جلسه رسمی شورای شهر برگزار و اعضای هیئت رئیسه سال دوم از دوره پنجم شورای شهر همدان مشخص شدند.

در این جلسه که با حضور فرماندار همدان برگزار شد، کامران گردان به عنوان تنها کاندیدای ریاست شورای شهر همدان با ۱۱ رای رئیس شورا شد.

حمید بادامی نجات و سید مسعود عسگریان به عنوان کاندیداهای نایب رئیسی شورا اعلام آمادگی کردند که پس از رای گیری حمید بادامی نجات با ۶ رای نایب رئیس شورای شهر همدان شد.

مریم روان بخش، رضوان سلماسی، حسین قراباغی و نرگس نورالله زاده نیز برای منشی شورا کاندیدا شدند که حسین قراباغی، مریم روان بخش و رضوان سلماسی به ترتیب به عنوان منشی اول، منشی دوم و منشی سوم انتخاب شدند.

همچنین در رای گیری بین دو کاندیدای سخنگویی شورای شهر بین اکبر کاووسی و ابراهیم مولوی، ابراهیم مولوی با ۶ رای سخنگوی شورای شهر همدان شد.