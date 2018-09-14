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۲۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۱۱

وزیر ارتباطات اعلام کرد:

افتتاح رسمی فرودگاه بین‌المللی پیام پس از ایام عزاداری محرم

افتتاح رسمی فرودگاه بین‌المللی پیام پس از ایام عزاداری محرم

کرج - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مراسم رسمی افتتاح فرودگاه بین‌المللی پیام پس از ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی امروز در حساب اینستاگرام خود و با هشتگ «گزارش به مردم» پستی درباره مسافربری شدن فرودگاه پیام منتشر کرد.

آذری جهرمی نوشت؛ این تصویری است که هم‌اکنون بر تابلو کانتر ۷ فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد نقش بسته است.

انتظار مردم خوب استان البرز به ثمر نشست و از امروز اولین هواپیمای مسافربری از مبدأ مشهد به مقصد کرج به پرواز درآمده و در فرودگاه پیام به زمین خواهد نشست.

مراسم رسمی افتتاح این فرودگاه پس از ایام عزاداری سیدالشهدا علیه الاسلام برگزار خواهد شد.

خوشحالم اگر امروز لبخند رضایت بر لبان مردم این استان نقش بسته و به همکارانم در شرکت فرودگاهی پیام بابت این تلاش و دستاورد دولت دوازدهم خدا قوت می‌گویم.

در این پروژه بزرگ همراهی همه دستگاه‌های حاکمیتی در استان بی‌نظیر بود و البته انصافاً نبایستی نقش مدیر جوان این شرکت در پیگیری شبانه‌روزی پروژه را نادیده گرفت.

فرودگاه بین‌المللی پیام از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات است.

کد مطلب 4402806

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