ائتلاف عربستان با کشورهای دیگر بر ضد ایران واقعیت ندارد / اوضاع کشورهای عربی رضایت بخش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالله بن عبدالعزیز" درگفتگو با روزنامه السیاسه کویت با اشاره به سفراخیر"علی لاریجانی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عربستان گفت : نماینده ای ازایران یعنی آقای لاریجانی به نزد ما آمد که من به او توصیه هایی کردم تا به ایران منتقل کند.

وی در این گفتگو بدون اشاره به جزئیات اظهاراتش افزود: به دبیرشورای عالی امنیت ملی درباره چگونگی تعامل با جامعه بین المللی توصیه هایی داشتم.

وی با بیان اینکه سران عربستان اززمان تاسیس این کشور به تعامل با محافل بین المللی مشتاق هستند، اضافه کرد : به آنان گفتم که منطقه خلیج (فارس) را درمعرض خطراتی که این کشور یا هرکشوردیگری موجب آن می شود، قرارندهند.

پادشاه عربستان همچنین اظهارداشت: "ما درامور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کنیم و هرکشوری که اقدامات غیرحکیمانه انجام می دهد، مسئول اقداماتش دربرابر دیگر کشورهای منطقه خواهد بود".

"عبدالله بن عبدالعزیز" در ادامه گفتگوهای خود درباره سفر "علی لاریجانی" به عربستان گفت : دبیرشورای عالی امنیت ملی ایران را در جریان این تجربه عربستان( ارتباط ریاض با جامعه بین المللی) قرارداده و همچنین به وی توصیه کردم که اگر می خواهیم سیاست هایمان درمنطقه با موفقیت همراه شود و روابط بین المللی رضایت بخشی را برای منطقه خلیج(فارس) ایجاد کنیم، این تجربه عربستان را به دولت ایران منتقل کند و ایران هم از آن (تجربه) در تعاملات و روابط خارجی خود بهره بگیرد، چراکه خطراتی که دامنگیر منطقه شود، سرانجام دامنگیر همه ما می شود.

پادشاه عربستان ادامه داد : موضوعی را که به نوعی از طریق رسانه های گروهی ایران مطرح می شود به اینکه عربستان با دیگر کشورها علیه ایران ائتلاف تشکیل می دهد، کاملا نادرست است.

"عبدالله بن عبدالعزیز" افزود که ایران کشورهمسایه و مسلمان است و این مسئله را برای لاریجانی تبیین کردم که عربستان در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کند و به هیچ کشوری برای دشمنی با کشور دیگر خواه این کشور ایران یا هر کشور دیگری باشد، کمک نمی کند. درمقابل هم عربستان نمی خواهد که هیچ کشوری با این کشورو با کشورهای عضو شورای همکاری (خلیج فارس) و هرکشور عربی دیگر که با عربستان توافقات امنیتی مشترک دارند، مخالفت کند.

پادشاه عربستان درادامه با اشاره به اوضاع کشورهای عربی خاطرنشان کرد: اوضاع کشورهای عربی رضایت بخش نیست و نیاز به اتخاذ تصمیماتی از سوی کشورها و حرکت یکپارچه آنان دارد.