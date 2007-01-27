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۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۱۸

اخباری از نمایشگاه های کتاب عاشورایی

به مناسبت فرا رسیدن روزهای عزاداری ماه محرم نمایشگاه هایی از کتاب در نقاط مختلف شهر برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران اقدام به عرضه کتاب هایی با موضوعات قرآنی و مذهبی ، ویژه پیامبر اعظم (ص) و کتاب هایی با موضوع امام حسین (ع) و فرهنگ عاشورا به همراه نرم افزار و محصولات فرهنگی کرده است.

این نمایشگاه از تاریخ 7/11/85 تا 12/11/85 از ساعت 16 الی 24 پذیرای علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

همچنین فرهنگسرای هنر (ارسباران) نیز تازه های کتاب خود را با موضوع " فرهنگ عاشورایی و محرم " در کتابخانه فرهنگسرای هنر (ارسباران) معرفی و اعلام کرده است .

کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی نیز مسابقه کتابخوانی با عنوان " جرعه ای از زمزم طهور " را بر اساس کتاب " حسین (ع) خون خدا " نوشته مهدی سلیمی تدارک دیده است. این مسابقه ویژه گروه سنی جوان و نوجوان تدارک دیده شده و علاقه مندان می توانند برای شرکت در آن به فرهنگسرای تفکر مراجعه کنند.

کد مطلب 440295

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