اخباری از نمایشگاه های کتاب عاشورایی

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران اقدام به عرضه کتاب هایی با موضوعات قرآنی و مذهبی ، ویژه پیامبر اعظم (ص) و کتاب هایی با موضوع امام حسین (ع) و فرهنگ عاشورا به همراه نرم افزار و محصولات فرهنگی کرده است.

این نمایشگاه از تاریخ 7/11/85 تا 12/11/85 از ساعت 16 الی 24 پذیرای علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

همچنین فرهنگسرای هنر (ارسباران) نیز تازه های کتاب خود را با موضوع " فرهنگ عاشورایی و محرم " در کتابخانه فرهنگسرای هنر (ارسباران) معرفی و اعلام کرده است .

کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی نیز مسابقه کتابخوانی با عنوان " جرعه ای از زمزم طهور " را بر اساس کتاب " حسین (ع) خون خدا " نوشته مهدی سلیمی تدارک دیده است. این مسابقه ویژه گروه سنی جوان و نوجوان تدارک دیده شده و علاقه مندان می توانند برای شرکت در آن به فرهنگسرای تفکر مراجعه کنند.