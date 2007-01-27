تحصیل در یک کشور مسلمان مانع شرکت من در انتخابات نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آسوشیتدپرس، سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات آمریکا و یکی از اصلی ترین نامزدهای انتخاباتی سال آینده این کشور در واکنش به انتقادهای وارده علیه وی درباره اینکه در زمان کودکی در یک مدرسه اسلامی در اندونزی تحصیل می کرده، اعلام داشت : من در یک مدرسه بین المللی در اندونزی تحصیل کرده ام و این انتقادها درست مانند انتقادهایی که از جان کری در انتخابات ریاست جمهوری 2004 آمریکا به عمل می آمد فقط برای از صحنه خارج کردن من از این انتخابات است.

ابوما درمدرسه "SDN Menteng" در جاکارتا اعلام داشت : فکر می کنم مردم آمریکا این نکته را درک کنند که تحصیل من در یک مدرسه بین المللی در یک کشور مسلمان، به هیچ وجه به منافع آنها زیانی نمی رساند.

در همین رابطه سخنگوی وزارت امور مذهبی اندونزی اعلام داشت : این مدرسه یک مدرسه بین المللی است وهر چند اکثریت دانش آموزان آن مسلمان هستند، اما دانش آموزان سایر ادیان نیز می توانند به راحتی در آن به تحصیل مشغول شوند.

این صحبت ها در پاسخ به پخش برنامه ای از شبکه FOX NEWS آمریکا و برخی از سایت های این کشور مبنی براینکه ابوما در زمان کودکی در یک مدرسه اسلامی تحصیل کرده و تحت آموزش های اسلامی بوده، ایراد شده اند.

بر اساس این گزارش، ابوما که متولد هاوایی است در سن شش سالگی به اندونزی آمده و تحت سرپرستی مادر و ناپدری اش قرار گرفته و سپس در سن 10 سالگی مجددا به هاوایی بازگشته و تحت سرپرستی پدربزرگ مادرش قرار گرفته است.