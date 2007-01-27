اعتبار 250 میلیون دلاری بانک جهانی برای اجرای فاز دوم طرح فاضلاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا امیرکمالی مدیر عامل این شرکت با اعلام مطلب فوق افزود: فاز دوم این طرح برای 20 هزار هکتار تعریف شده که جمعیتی معادل 2 میلیون و یکصد و هزار نفر را پوشش خواهد داد.

وی افزود: 4 واحد تصفیه خانه برای این طرح در نظر گرفته شده که تصفیه خانه ها طبق آخرین روش‌های پیشرفته و روز دنیا به اجرا در آمده اند و ظرفیت این تصفیه خانه ها حدود 4 میلیون و 200 هزار متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است.

امیر کمالی برآورد مالی طرح را 550 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این رقم ، 250 میلیون دلار از طریق منابع بانک جهانی و بقیه مبلغ از منابع داخلی تهیه می شود که برای این امر به مساعدت و همکاری قاطعانه دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی امیدوار هستیم .

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران در خصوص اخذ وام از بانک جهانی گفت: این بانک برای اعطای تسهیلات خود باید ارزیابی های محیط زیستی و اجتماعی منطقه اجرای طرح را انجام دهد که خوشبختانه مطالعات امکان سنجی مالی و فنی طرح توسط شرکت " دورنیراشتایدر" آلمان پایان یافته و منتظر تکمیل گزارش نهایی ارزیابی محیطی و اجتماعی هستیم .