  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۴۳

اعتبار 250 میلیون دلاری بانک جهانی برای اجرای فاز دوم طرح فاضلاب تهران

فاز دوم طرح بزرگ فاضلاب تهران با اخذ اعتباری معادل 250 میلیون دلار از بانک جهانی به‌زودی اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا امیرکمالی مدیر عامل این شرکت با اعلام مطلب فوق افزود: فاز دوم این طرح برای 20 هزار هکتار تعریف شده که جمعیتی معادل 2 میلیون و یکصد و هزار نفر را پوشش خواهد داد.

وی افزود:  4 واحد تصفیه خانه برای این طرح در نظر گرفته شده که تصفیه خانه ها طبق آخرین روش‌های پیشرفته و روز دنیا به اجرا در آمده اند و ظرفیت این تصفیه خانه ها حدود 4 میلیون و 200 هزار متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است.

امیر کمالی برآورد مالی طرح را 550 میلیارد  تومان عنوان کرد و گفت: از این رقم ، 250 میلیون دلار از طریق منابع بانک جهانی و بقیه مبلغ از منابع داخلی تهیه می شود که برای این امر به مساعدت و همکاری قاطعانه دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی امیدوار هستیم .

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران در خصوص اخذ وام از بانک جهانی گفت: این بانک برای اعطای تسهیلات خود باید ارزیابی های محیط زیستی و اجتماعی منطقه اجرای طرح را انجام دهد که خوشبختانه مطالعات امکان سنجی مالی و فنی طرح توسط شرکت " دورنیراشتایدر" آلمان پایان یافته و منتظر تکمیل گزارش نهایی ارزیابی محیطی و اجتماعی هستیم .

 

کد مطلب 440308

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها