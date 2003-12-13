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۲۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۰۴

سردبير مجلات شاهد:

نشريات كودك و نوجوان تخصصي شده اند

نشريات كودك ونوجوان از نظر محتوا و كيفيت رشد داشته و درحال تخصصي شدن هستند.

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل ازروابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان علي شريفي سردبير مجلات شاهد ضمن بيان اين مطلب درحاشيه برگزاري جشن شاهد نوجوان گفت: در حال حاضر در مورد آموزش ، كاريكاتور ، فرهنگ قرآني ، كاميپوتر و ... نشرياتي براي كودكان ونوجوانان منتشر مي شود ولي تيراژ مطبوعات كودك ونوجوان هنوز مناسب نيست.
وي افزود: نشريات از حمايت هاي نابرابر دولتي رنج مي برند و تا رسيدن به  قله اي كه برايشان درنظر گرفته شده فاصله زيادي دارند.
شريفي ادامه داد: در زمينه آگهي هاي تلويزيوني و حمايت هاي وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامي از نشريات نابرابري هايي وجود دارد.
وي گفت: اين نابرابري درخانواده ها هم به نوعي اعمال مي شود چون به اندازه اي كه براي ساير نيازهاي مصرف بچه ها هزينه مي كنند براي فرهنگ وخريد نشريات كودك و نوجوان حاضر به صرف هزينه اي نيستند.
بنابر اين گزارش در جشن مجله " شاهد نوجوان" كه روز پنج شنبه برگزار شد، " نصرالله مرداني " شاعر ، مورد تجليل قرار گرفت.
کد مطلب 44031

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