نشريات كودك و نوجوان تخصصي شده اند

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل ازروابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان علي شريفي سردبير مجلات شاهد ضمن بيان اين مطلب درحاشيه برگزاري جشن شاهد نوجوان گفت: در حال حاضر در مورد آموزش ، كاريكاتور ، فرهنگ قرآني ، كاميپوتر و ... نشرياتي براي كودكان ونوجوانان منتشر مي شود ولي تيراژ مطبوعات كودك ونوجوان هنوز مناسب نيست.

وي افزود: نشريات از حمايت هاي نابرابر دولتي رنج مي برند و تا رسيدن به قله اي كه برايشان درنظر گرفته شده فاصله زيادي دارند.

شريفي ادامه داد: در زمينه آگهي هاي تلويزيوني و حمايت هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از نشريات نابرابري هايي وجود دارد.

وي گفت: اين نابرابري درخانواده ها هم به نوعي اعمال مي شود چون به اندازه اي كه براي ساير نيازهاي مصرف بچه ها هزينه مي كنند براي فرهنگ وخريد نشريات كودك و نوجوان حاضر به صرف هزينه اي نيستند.

بنابر اين گزارش در جشن مجله " شاهد نوجوان" كه روز پنج شنبه برگزار شد، " نصرالله مرداني " شاعر ، مورد تجليل قرار گرفت.

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