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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۰۱

پیکر بازیکن سابق استقلال در رشت دفن می‌شود

پیکر بازیکن سابق استقلال در رشت دفن می‌شود

پیکر مجید غلام نژاد بازیکن سابق تیم‌های استقلال، سایپا و پاس همدان در شهر رشت به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مجید غلام نژاد ملی پوش سابق کشورمان که روز گذشته در حادثه ای دلخراش در بندر عباس و بر اثر غرق شدن در سن ۳۵ سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد، امروز و پس از طی مراحل اداری به تهران منتقل می شود تا پس از انجام مراسم تشییع در تهران، برای دفن به شهر رشت منتقل شده و در این شهر به خاک سپرده شود.

شب گذشته کاظم برجلو و بهمن دهقان نمایندگان باشگاه سایپا برای انجام پیگیری‌های مراحل اداری این انتقال عازم بندر عباس شدند. پدر زنده یاد غلام نژاد و آرش برهانی هم در بندرعباس حضور دارند و با پیکر وی راهی تهران می شوند. 

کد مطلب 4403125

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