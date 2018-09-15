به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مجید غلام نژاد ملی پوش سابق کشورمان که روز گذشته در حادثه ای دلخراش در بندر عباس و بر اثر غرق شدن در سن ۳۵ سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد، امروز و پس از طی مراحل اداری به تهران منتقل می شود تا پس از انجام مراسم تشییع در تهران، برای دفن به شهر رشت منتقل شده و در این شهر به خاک سپرده شود.

شب گذشته کاظم برجلو و بهمن دهقان نمایندگان باشگاه سایپا برای انجام پیگیری‌های مراحل اداری این انتقال عازم بندر عباس شدند. پدر زنده یاد غلام نژاد و آرش برهانی هم در بندرعباس حضور دارند و با پیکر وی راهی تهران می شوند.